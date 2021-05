A Viterbo una domenica di gare per tutti

Pomeriggio intenso al campo scuola di Viterbo, domenica. In pista tutte le categorie. Ecco gli iscritti dell'evento organizzato da FIDAL Viterbo

28 Maggio 2021

Il campo scuola di Viterbo ospita domenica un pomeriggio pieno di gare nell’evento organizzato da FIDAL Viterbo. Si chiama manifestazione d’apertura e vedrà scendere in campo cadetti, allievi, junior e senior oltre ai master. Si parte alle 15 di domenica si chiude alle 18.40. Ragazzi e Ragazze impegnati in 60, 600 e Peso; Cadetti nei 80, 600, salto in alto; cadette 80, 600, salto in lungo e martello. Per gli assoluti al maschile 100, 400, 300, alto e peso mentre per le donne oltre alle stesse corse degli uomini, lungo e martello. La manifestazione è a porte chiuse, con l’accesso ad atleti, tecnici e dirigenti presentando l’autodichiarazione. Nei lanci sarà consentito gareggiare esclusivamente con l’attrezzo personale.

ch.di.