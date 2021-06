A Rocca Priora il 'Villa' di marcia e gare extra

Una domenica piena di sfide nel 'tacco e punta' e con gare per tutte le categorie. Entra un accompagnatore per atleta, serve l'autocertificazione. Tutti i dettagli nella nostra presentazione

26 Giugno 2021

Finalmente a Rocca Priora riapre le porte lo stadio “Montefiore”, questa domenica 27 giugno 2021. Si svolgerà nel pomeriggio la terza prova del Trofeo Lazio di Marcia-Trofeo “Fulvio Villa”. Ci sarà spazio anche alle gare extra dagli esordienti fino ai master, riservate alle province di Roma Sud, Frosinone e Latina; sono iscritti 314 atleti. L’organizzazione e a cura dell’Atletica Rocca Priora con la collaborazione del Comitato Provinciale Roma Sud.

LA MARCIA – Il Trofeo Lazio e Fulvio Villa di Marcia, alla terza prova vedrà sfidarsi sulla pista del Montefiore: gli esordienti M10/F10 nei 1000 e M5/F5-M8/F8 nei 500 metri. Per i ragazzi/e, i metri sono 2000, dove in campo maschile vede schierati nei primi 4 accrediti le Fiamme Gialle Simoni con in testa il 10:40.18 di Thomas Gagliardi.

In campo femminile il primo accredito è quello di Sophie Elisabeth Scarponi della Nissolino Atl. AREA Roma con 12:05.66. Nei 5000 cadetti, il primo della lista è Leonardo Barile (Fiamme Gialle Simoni), con il tempo di 25:46.5. La cadetta Alessandra Cosi (Studentesca Rieti Milardi), guida la lista nei 3000 metri con 15:37.63. Nei 5000 assoluti, c’è la sfida tra Ivan Giangaspero (Fiamme Gialle Simoni), con il miglior tempo di 23:31.45 e a 3 centesimi Giorgio Lauria (Esercito Sport & Giovani), li segue a 23 secondi Andrea Di Carlo (Studentesca Rieti Milardi), tutti e tre della categoria allievi. Nei 5000 donne, è la senior toscana Silvia Cormaci dell’Atletica Cascina, con il miglior accredito di 25:57.23, la segue l’allieva Lisa Caiazzo delle Fiamme Gialle Simoni, con 27:19.4.

La categoria master vede nei 3000 metri, una sfida in casa Kronos Roma, con Giancarlo Camilletti (14:42.2) su Patrizio Donati (15:58.6). Nei 3000 donne, guida la lista Daniela Ricciutelli della Liberatletica, con il tempo di 16:48.48, nei confronti di Federica Zecchinelli dell’Atletica Anzio (17:27.1).

GARE EXTRA (solo province di RM Sud, FR e LT) – La scelta delle specialità di gara per gli esordienti, andrà dai 50 fino ai 400 e 600 metri, mentre per i concorsi c’è il vortex. I ragazzi/e, avranno a disposizione i 60 e i 500 metri, anche per loro c’è il vortex. Infine, i 5000 metri, l’unica gara messa a disposizione per la categoria master.

ORARI ED INGRESSI – La manifestazione avra inizio alle ore 14.15, per terminare intorno alle 20. L’ingresso all’interno del campo è riservato solamente al personale dell’organizzazione, mentre il pubblico potrà entrare sugli spalti in misura di un accompagnatore per atleta muniti entrambi dell’autocertificazione!

Moreno Saddi