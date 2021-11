A Rieti gli Europei under 18 di atletica del 2026

La European Athletics lo ha deciso oggi: al Guidobaldi si farà la manifestazione continentale che non è stato possibile disputare nel 2020 e 2021 a causa della pandemia. Casciani: “Grazie a EA e FIDAL, sarà grande evento”

La European Athletics, l’Associazione Europea a di atletica, ha ufficializzato oggi a Madrid, durante il 163esimo Consiglio European Athletics, in programma da venerdì 12 a domenica 14, l’assegnazione degli Europei Under 18 del 2026 alla città di Rieti. La decisione è scaturita dopo l’annullamento della competizione assegnata alla città per il 2020 e poi slittata al 2021 prima di essere cancellata del tutto a causa della pandemia, a garanzia di sicurezza per tutti i partecipanti. Rieti, dunque, avrà il suo evento internazionale di atletica: tra meno di 5 anni al Guidobaldi si assegneranno i titoli ai migliori atleti under del continente under 18. Parteciperanno ragazze e ragazzi nati nel 2009 e nel 2010 da tutta Europa e, ovviamente, quelli che verranno selezionati per vestire la maglia azzurra in tutte le specialità. LA NOTIZIA SUL SITO EA

Soddisfazione è stata espressa dal comitato organizzatore reatino che, insieme alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, da sempre è in contatto con European Athletics e di fatto ha mantenuto viva la candidatura per ospitare gli Europei, trovando nella federazione europea fiducia e supporto e nella FIDAL un partner fedele: “Diciamo grazie a European Athletics – dice Giuliano Casciani, presidente del comitato organizzatore di Rieti2020 e numero uno della Studentesca Rieti Andrea Milardi – la federazione Europea ha grande stima del nostro territorio, ne comprende le potenzialità e ci ha riassegnato il primo evento utile dopo la cancellazione, a causa della pandemia, di quello che ci era stato già affidato precedentemente e in calendario nel 2020 (e poi nel 2021). Ciò vuol dire fiducia nella città, nel territorio e nelle capacità organizzative del Guidobaldi. Ci rimetteremo subito al lavoro, anche se di fatto non ci siamo mai fermati, certi che l’Europa ci avrebbe presto fatto di nuovo visita. Miglioreremo quanto già era pronto per Rieti2020-Rieti2021 e affiancheremo altro in vista dell’evento del 2026. Organizzazione e volontari sono già in moto per tutti gli aspetti. Grazie anche alla Federazione Italiana di Atletica Leggera, che da sempre sostiene Rieti in tutti gli ambiti. Lo ha fatto anche stavolta, supportandoci e affidandosi a noi come ha fatto la EA. Sarà un grande Rieti2026 e ancor più bella sarà la marcia di avvicinamento, in cui sappiamo di avere accanto tutte le realtà del territorio, pronte anch’esse a rendere indimenticabile la manifestazione”.



(da comunicato degli organizzatori)