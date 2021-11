A Pofi si corre la campestre: i dettagli

Nel frusinate una competizione per tutte le categorie: ritrovo in via Silvestro De Nardis per il 1° Trofeo Euro Edil. Spazio agli Esordienti, ai Ragazzi e ai Cadetti. E per gli Assoluti ecco i 3000

26 Novembre 2021, provincia di Frosinone, l'hanno organizzato. Ritrovo a Pofi, in via Silvestro De Nardis. In gara gli Esordienti, maschi e femmine, sui 300 metri, 400 e 600 metri a seconda dell'età; i Ragazzi e le Ragazze sui 1000 e i Cadetti e le Cadette sui 1500. Per tutte le altre categorie, gara sui 3000. Il referente organizzativo è il presidente di FIDAL Frosinone, Sandro, quello tecnico Adriano