A Latina cadetti e lanci accendono il 25 aprile

Emozioni tra gli U16 in gara per la fase interprovinciale del CdS. Nelle gare extra in evidenza i lanci e le Fiamme Gialle Simoni: Cola quasi record laziale, Camilli PB di 10 metri. Top Rocchi e Rossi

25 Aprile 2021

di Christian Diociaiuti

Latina celebra il 25 aprile con una giornata dedicata ai cadetti e valevole per la fase interprovinciale (Latina, Frosinone e Roma Sud) del CdS ma anche con alcune sfiziose gare extra. Al Campo Coni prestazioni interessanti tra gli U16 in tutti gli ambiti, con i lanci che vedono Ludovica Cola delle Fiamme Gialle Simoni vicina al record regionale. Ma il martello regala anche i super lanci di Pietro Camilli, Cleo Rocchi e Giulia Rossi, tutti delle Fiamme Gialle Simoni.

CADETTI - Quella di Latina è stata la festa degli U16, valevole come fase interprovinciale di Latina, Frosinone e Roma Sud del CdS. Nei 150 il successo è andato all'atteso Rocco Romani, di atletica Sabaudia, con un 18.05 e 0.4 di vento a favore. Il tempo a 20.41 (-0.8) regala il successo a Giulia Romagnoli e alla Amatori to Runenrs Castelli Romani. Nel giro di pista e mezzo è Diego Carletti a regalarsi il usccesso, lasciando gli altri a sei secondi: il portacolori di Atletica Frascati vince con 1:34.26. L'attesa Ginevra Di Mugno (Atletica Frascati) non tradisce le aspettative con 1:38.26. Capitolo 2000: Christian Nardi (Atletica Cecchina Alpa) il migliore tra i maschi con 6:27.62; al femminile Emilia Corradini (Nissolino Sport) in 7:49.80. Nei 300 hs Salvatore Di Nola (Nissolino) con 42.41 ed Elisa Andreassi (Atletica Cecchina AlPa) in 49.39 i protagonisti di giornata. Le staffette vanno ad Atletica Frascati con Chiara Padoan, Ginevra Di Mugno, Eleonora Mattogno e Chiara Perciballi in 53.01; il quartetto di Atletica Pomezia si impone al maschile, col crono a 49.46 grazie a Alex De Iaco, Niccolò greggi, Gabriele Corderi e Simone Zanoni.





Salti: Daniel Yu Gianfrancesco (Nissolino Atletica Latina 80) arriva a 2,40 con un tentennamento a 2,20 e tre errori a 2,50; Sofia Parotto (Runforever Aprilia) a 2,10 e tre tentativi a 2,20. Nel lungo, con 6,10 Luca Capotosto (Formia Atletica) sbaraglia la concorrenza al primo colpo con vento nullo; tra le ragazze, nel triplo, la prima delle laziali è seconda: si tratta di Aurora Antonini (Fiamme Gialle Simoni) con 10,33 e vento nullo. Nei lanci, spazio a disco a martello. Nel disco, al successo Davide Pesoli, 2007 di Nissolino Atletica Latina 80 con un 24,22 all’ultimo colpo mentre al femminile si impone Laura Leoni di Libertas Castelgandolfo Albano con 21,35. Il martello U16 Ludovica Cola (Fiamme Gialle Simoni) trova un 49,88 che è anche il PB non lontano dal record regionale della compagna di squadra Giulia Rossi (51,43).

GARE ASSOLUTE – La promessa di Colleferro Segni, Andrea Fioramonti, in 11.52 (-1.7) si aggiudica i 100 maschili, Sara Anselmo (Nissolino Sport) con 13.10 (+1.3). Il ’95 Domenico Fioribello (Nissolino Sport) con 50.45 e Federica Fiorelli di Romatletica Footworks in 1:06.71 i vincitori nel giro di pista. 1500: Davide Di Cicco (Cus Cassino) vince i 1500 con 4:29.87; Daniela Reali (Guida Sicura/SF35) ha il miglior crono al femminile con 5:19.95. 300hs: Andrea Terriaca di Nissolino Sport con 42.20 vince la gara con barriere assoluta maschile, Martina Cappa (Nissolino Intesatletica) in 49.81 quella femminile.

Salti: il 4,00 di Andrea Torino, promessa di Nissolino Intesatletica, lo porta al successo mentre è Martina Dezi, classe 1997, a vincere tra le donne con 3,10.

Riccardo Fugallo, junior di ACSi Campidoglio Palatino con 6,53 (-0,5) vince la gara del lungo; bene anche Niccolò Cannavale, allievo di Formia Atletica Leggera, con 6,34 (+1.8). Sempre nel lungo, ma femminile, un podio di tutte allieve e in cui la migliore è Giorgia Del Prete (ACSI Italia Atletica) con 5,51 (+1.8); seconda Giulia De Maria (Fiamme Gialle Simoni) con 5,35 (+0.2) e Claudia Tessitore (Formia Atletica Leggera) con 5,30 e vento nullo.

Lanci: a partire dal peso, Marco Conte (Formia Atletica) arriva a 11,36 nella gara maschile senior mentre in quella col peso da 6 kg Mihail Casian Androiaia (Nissolino Sport) lancia a 9,28. Allievi: col peso da 5 kg Kevin Ruiu (Nissolino Intesatleticaa) getta l’attrezzo a 11,24; nella competizione femminile con l’attrezzo da 3 kg l’allieva Sara Ferraccioli (Atletica Ceprano) arriva a 9,63. Martello: Con 50,10 al quarto Lancio, la gara senior se la prende Roberto Iazzetta (Nissolino Sport); con l’attrezzo da 6 kg è Francesco Scaringi ad imporsi con 42,94 per RCF Roma Sud. La gara allievi da applausi per le Fiamme Gialle Simoni. Pietro Camilli scaglia l’attrezzo a 69,56 all’ultimo lancio, legittimando una gara sempre ampiamente sopra ai 60 metri. Un personale di quasi 10 metri rispetto al lancio di 15 giorni fa sempre a Latina (60,02); bene anche Leonardo Penzo (Fiamme Gialle Simoni) a 62,15 e appena due metri sotto il PB. Donne: ancora Fiamme Gialle Simoni con la 2003 Cleo Rocchi a 52,55 al primo colpo e anche lei al personale di due metri. Tra le allieve non si smentisce Giulia Rossi (Fiamme Gialle Simoni): 56,63 all’ultimo lancio con la giovane martellista che legittima con un’ottima gara e fa 12 centimetri di personale rispetto al 56,51 dello scorso anno a Rieti.