A Fiumicino Club Lazio col mezzofondo

Nuovo raduno per la specialità, poi ci si rivede a Rieti a inizio anno. Il 18 al Rosi il resto dei convocati si ritrova per l’ultimo evento 2021

12 Dicembre 2021

Il parco di Villa Guglielmi a Fiumicino, sabato 11 dicembre, ha ospitato il nuovo raduno del Club Lazio. Preparatorio per la prossima stagione, in particolare per gli atleti più giovani e quelli che rappresenteranno il Lazio al Criterium, era organizzato solo per il mezzofondo. Con i tecnici di specialità e i rappresentanti e i collaboratori FIDAL Lazio, l’evento si è svolto in ottemperanza alle norme anti-covid: mascherina per tutti, con gli atleti che l’hanno tolta solo al momento dell’attività. Prove su diverse distanze in un percorso allestito ad hoc. Non è finita qui per il mezzofondo, che si incontrerà nelle prime settimane del 2022 a Rieti, con date da definire, nell’ottica di un costante ampliamento e arricchimento del Progetto Sviluppo Mezzofondo. A tutti i raduni sono stati inoltre invitati i tecnici e gli atleti facenti parte del Progetto Borsa di Perfezionamento e Progetto Sviluppo Mezzofondo, così da proseguire la formazione intrapresa da partecipanti.





Prima di Natale, spazio al resto del raduno Club Lazio (I CONVOCATI): appuntamento il 18 dicembre per tutti gli altri atleti delle specialità non di mezzofondo. In questo caso l'incontro della struttura si terrà sabato 18 Dicembre 2021 allo Stadio Paolo Rosi in via dei Campi Sportivi a Roma con ritrovo alle ore 14. Per il raduno presso lo Stadio Paolo Rosi gli atleti dovranno indossare la mascherina, da togliere al momento dell’attività; tecnici e dirigenti dovranno esibire Green Pass base, autocertificazione, oltre ad indossare la mascherina; gli accompagnatori dovranno invece presentare il Super Green Pass, l’autocertificazione e indossare la mascherina. I lanciatori dovranno presentarsi con gli attrezzi personali, in ottemperanza alle attuali norme Covid-19.

ch.di. – fla-ram.