A Colleferro sabato ragazzi, cadetti e assoluti

Sabato ricco sulla pista inaugurata un anno e mezzo fa. Ecco il programma e tutto quello che c'è da sapere per la manifestazione organizzata dall’Atletica Colleferro Segni

20 Maggio 2021

Sabato 22 maggio a Colleferro nello Stadio Comunale “Maurizio Natali, ad appena un anno e mezzo dall’inaugurazione della nuova pista ed attrezzature, celebrata nell’ottobre del 2019, si disputerà il Campionato Provinciale Ragazzi/e, Cadetti/e, e la Manifestazione Nazionale Assoluta. L’organizzazione e curata dall’Atletica Colleferro Segni.

LE PROVINCE - Nuovo appuntamento per la categoria ragazzi/e che, dopo le gare di sabato 8 maggio a Velletri nel triathlon; a Colleferro si gareggerà per un biathlon, ovvero due gare a scelta sulle quattro disponibili! Sarà valido come: campionato riservato esclusivamente alle province di Roma Sud, Latina e Frosinone. Stessa cosa per la categoria cadetti/e, inoltre qui le gare sono aperte anche ad atleti delle altre province del Lazio. Le specialità da scegliere sono una su sette, più una staffetta. Per gli atleti assoluti e master c’è la Manifestazione Nazionale aperta a tutti, in cui ogni atleta potrà prendere parte ad una gara più una staffetta.

GARE BIATHLON RAGAZZI/E - 60, 1000, Lungo, Vortex.

GARE CADETTI/E - 80, 300 ostacoli, 600, Lungo, Peso, Alto, Giavellotto, staffetta 4x100.

GARE ASSOLUTI E MASTER - 100, 400, 1500, Alto Allievi.

NORME TECNICHE - Nei lanci sarà consentito gareggiare esclusivamente con il proprio attrezzo personale. In nessun caso sarà consentito di gareggiare con attrezzi di altri atleti. Per i Ragazzi/e: 3 prove nei concorsi, per i Cadetti/e: 4 prove nei concorsi. La categoria master gareggerà con le stesse norme della categoria assoluti.

mor.sad.