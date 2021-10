A Caracalla la finale del Trofeo delle Province

In gara Ragazzi e Ragazze. Ecco il programma dell'evento del Martellini di domenica 10 ottobre organizzato da FIDAL Lazio valido per il Trofeo Nazionale

08 Ottobre 2021

Domenica 10 ottobre lo stadio Nando Martellini, alle Teme di Caracalla di Roma, sarà il teatro della finale regionale del Trofeo delle Province, valido per il Trofeo Nazionale delle Province Ragazzi/e. L’organizzazione è a cura del Comitato Regionale della FIDAL Lazio.

LA RIPRESA DEL SETTORE GIOVANILE - La manifestazione, rientra nel progetto per la ripartenza del settore giovanile ed in particolare di quello della categoria Ragazzi/e, dopo il lungo fermo agonistico dovuto alla pandemia. Una formula studiata nel periodo estivo, che vede la sua conclusione con le gare di domenica; in tutte le regioni d’Italia saranno in campo le finaliste di tutte le rappresentative.

TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE – Le rappresentative gareggeranno in due tipologie di Tetrathlon, per ambire al più alto gradino del podio a livello nazionale. Ciascuna Provincia partecipa con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con un minimo 6 Ragazzi e 6 Ragazze per Provincia. Ogni atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, squalifica o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo Tetrathlon sarà considerata regolarmente disputata. Le classifiche definitive verranno rese note qualche giorno dopo dallo svolgimento delle gare.

PER IL LAZIO – Domenica dalle ore 11.30 alle 16.30, saranno in campo le rappresentative provinciali di Latina, Rieti, Roma e RomaSud. Sono 72 gli atleti che si daranno battaglia nelle quattro prove dei due Tetrathlon a disposizione, questo è il programma tecnico:

TETRATHLON “A” – 60 + lungo + peso (2kg) + 600

TETRATHLON “A” - 60hs + alto + vortex + 600

Moreno Saddi