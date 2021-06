A Caracalla 3000 top per Bortoli e Yaremchuck

Nella ''Fagnani Nutrition Middle Distance Night'' le due atlete dell'Esercito al PB nell'evento a inviti di LBM Sport Team e FIDAL Lazio. Nei 1500 al maschile vince Filippi, bene Pavoni e Santorum. Che festa i 5000!

13 Giugno 2021

La Fagnani Nutrition Middle Distance Night incorona regine. A Roma, stadio delle Terme di Caracalla, evento organizzato da LBM Sport Team con la collaborazione di FIDAL Lazio, Tanti iscritti sui 5000 e due eventi a invito, un 1500 maschile e un 3000 femminile che regalano emozioni e ottime performance, soprattutto al femminile.

Al femminile successo nei 3000 a Elisa Bortoli, atleta dell’Esercito che chiude la gara in 9:05.29 che fa a pezzi il personale precedente sulla distanza di ben 30 secondi. La bellunese allenata da Guizzardi e Cusma dice addio al precedente 9:36.41 del 2013 a Faenza. Seconda Sofiia Yaremchuck (Esercito-ACSI Italia Atletica): gara chiusa in 9:09.51. Anche la romana distrugge il PB precedente (era del 2018, fatto a Fiumicino) di una ventina di secondi (era 9:29.50). Terza la romana di origine svizzera Camille Chanaux, Athletica Vaticana, in 9:33.60 che praticamente eguaglia il personale del 2020 a Cles (9:33.59). Bene anche l’allieva della Studentesca Sara Ranucci che chiude in 10:23.77, appena due secondi sopra il PB di quest’anno.

A livello maschile, sui 1500, successo per Giovanni Filippi (Us Rogno) in 3:45.44.

A due secondi (3:47.79), Jacopo De Marchi (Trieste Atletica). Primi tra i laziali il ’96 della RCF Roma Sud, Nicolas Pavoni, terzo con 3:50.18 (un secondo sopra il personale) e Luca Santorum (Roma Acquacetosa), quarto con il crono ci 3:58.04. Per lui è personale: quest’anno aveva corso 3:58.46 sulla distanza.

5000 con tanti iscritti. Al femminile successo per Daniela Cecchetti di Romaatletica Footworks. La SF35 (classe 1982) chiude la gara in 18:32.68. Super personale rispetto al 19:11 di un anno fa ad Arezzo. La segue Chiara Nash (Giovanni Scavo 2000) in 18.33.36; anche la ’82 al PB (anche lei aveva 19:11, del 2018 a Ostia). Terza Kalliopi Schistocheili di Romatletica Footworks: 18:53.19 e quarta Giulia Sassoli, promessa di ACSI Italia Atletica (18:55.15).

Al maschile (circa 80 iscritti) il successo va a Freedom Amaniel (Forum Sport Center) in 14:51.46; lo segue Stefano Ghenda della Trevisatletica con 14:52.85 e Rafal Andrzej Nordwing (LBM Sport Team) in 14:54.22 (al personale di 12 secondi). Quarto Diego Luca Boraschi di Atletica Futura Roma (14:56.62), classe 1998.



Christian Diociaiuti