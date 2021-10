10 km su strada: Yaremchuk e Guerra tricolori

A Forlì secondo tra gli allievi Mario Roani di Nissolino Intesatletica. Yaremchuk (Esercito) primeggia tra le assolute, il pluriprimatista giovanile romano Guerra primo tra le promesse (ottavo assoluto)

10 Ottobre 2021

Forlì Tricolore per i 10 km su strada. Domenica mattina di gare in Romagna che incorona una atleta fortemente legata al Lazio: Sofiia Yaremchuk, portacolori dell’Esercito (da pochi mesi col gruppo militare dopo aver vestito la maglia di ACSI Italia Atletica) ha vinto la gara femminile assoluta in 32:39, davanti ad Anna Arnaudo (Battaglio Cus Torino/32:51) e Rebecca Lonedo (Atletica Vicentina/32:59).

Yaremchuk, allenata da Fabio Martelli, è al primo titolo titolo italiano, vinto dopo una gara gestita benissimo dall’inizio alla fine e a 33 secondi dal personale fatto a Lens quest’anno in 32:06.

A livello maschile assoluto da segnalare il successo nella categoria Promesse e ottavo posto tra gli assoluti del 2001 romano Francesco Guerra (che indossa i colori del Parco Alpi Apuane allenato da Vittorio Di Saverio a Castelporziano) che ha chiuso la gara in 28:56, migliorando nettamente rispetto al 30:33 di Fiumicino del 2018.

Tommaso Toppi (Studentesca) 13esimo tra gli junior in 32:16.

Tra gli allievi grande risultato di Mario Roani: il portacolori di Nissolino Intesatletica è secondo dietro a Stefano Benzoni (Atletica Alta Valseriana): 31:56 per il pontino, in evidenza anche a Rieti nei tricolori allievi e nelle uscite dei CdS. Il 2004 di Nissolino Intesatletica (allenato da Livio Mansutti) era alla prima uscita ufficiale sui 10 km su strada ed ha precednuto il doppio campione italiano di Quercia Trentingrana Simone Valduga (1500 e 3000). Undicesimo posto per Luca Santorum (Roma Acquacetosa) in 33:32.



ch.di.