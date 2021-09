''We run together'': il pomeriggio di Castelporziano

Festa a Castelporziano con We Run Together nell'evento di Fiamme Gialle col supporto di Athletica Vaticana e FIDAL Lazio. Spazio anche alla staffetta dell'amicizia e a tanti big. I risultati

21 Settembre 2021 da fidal.it ) Aspetti Lorenzoe spunta Wanderson. Non è una novità la potenza dello sprinter sardo, riserva della 4x100 a Tokyo, ma correre in 10.21 è un altro salto di qualità. Un gran bel 100 metri quello dell’evento(Roma), nel centro sportivo delle Fiamme Gialle, in un pomeriggio di festa per le quattro medaglie d’oro olimpiche delle Fiamme Gialle Filippo, Antonella, Faustoe Lorenzo, e le medaglie paralimpiche Ambrae Martina, ospiti d’eccezione dell’evento organizzato con Athletica Vaticana e FIDAL Lazio. Sul rettilineo, con vento favorevole di +1.1, sfreccia lo sprinter della Riccardi Milano che lima altri quattro centesimi al personale siglato a Cagliari il 4 settembre (10.25) e mette il punto esclamativo su una stagione che l’ha portato a una serie di miglioramenti dopo quattro anni d’attesa. Polanco, 24 anni da compiere a novembre, brucia sul traguardo il lunghista Filippo(Fiamme Gialle), altrettanto splendido 10.23, soprattutto per chi non è uno specialista: quasi un decimo rispetto al proprio limite (10.32 lo scorso anno a Rieti), un’ora dopo aver saltato 7,80 nel lungo. E non è finita qua, perché sotto i 10.30, in una sfida accesissima, vanno anche il campione olimpico della 4x100 Patta con 10.27, incalzato da Luca(Atl. Firenze Marathon), al personale con 10.28 dopo quattro anni. Un podio che arriva tutto dalle isole: Polanco e Patta dalla Sardegna, Randazzo dalla Sicilia. E un pomeriggio che racconta, una volta di più, di un’abbondanza sempre maggiore per la velocità italiana, nell’anno magico dei trionfi olimpici. Non soltanto il sensazionale record europeo di Marcell Jacobs ma nel complesso un movimento che riesce ad esprimere in una sola stagione ben 8 sprinter sotto i 10.30: Jacobs 9.80, Tortu 10.10, Patta 10.13, Polanco 10.21, Randazzo 10.23, Melluzzo 10.25, Cassano 10.28, Moro 10.29. Mai accaduto prima: erano stati al massimo cinque. Profondità. (