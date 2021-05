''Runner 2.0'': rivedi il webinar FIDAL Lazio

Sport e tecnologia, come convivono e verso che futuro vanno? Si è parlato di questo nel terzo appuntamento con FIDAL Lazio. Ospiti Mario Benati, Alberto Luna e Daniele Quinzi

27 Maggio 2021

Hanno risposto in tanti (e potranno farlo tutti coloro che lo vorranno on demand), al webinar andato in onda giovedì 27 maggio, organizzato da FIDAL Lazio e FF Sport Consulting. Sulla pagina Facebook di FIDAL Lazio, si è parlato del "Runner 2.0". Ospiti Mario Benati (Tecnico di Roma Acquacetosa), Daniele Quinzi (Direttore Marketing Corriere dello Sport), Alberto Luna (Vice Presidente di Talent Garden). Introduzione e moderazione di Christian Diociaiuti (Ufficio Stampa FIDAL Lazio).



Sport e tecnologia, come convivono e verso che futuro vanno? Il confronto, da più punti di vista, ha acceso il dibattito, tra esperienze di varia natura e possibilità per tutti.



RIVEDI IL WEBINAR (puoi anche cliccare qui per rivedere il video)

FIDAL Lazio e FF Sports Consulting organizzano una serie di 5 webinar formativi e informativi sul mondo dello sport e dell’atletica. Gli eventi, della durata di 20’ circa (a cui aggiungere un momento di question time, aperto al pubblico), saranno trasmessi sulla pagina Facebook di FIDAL Lazio, con ampia possibilità di partecipazione e di accesso on demand, anche non in diretta. La news sull’ultimo webinar (LEGGI QUI)

Cinque le tematiche scelte da FIDAL Lazio e FF Sportsconsulting, con un calendario che va dal 15 aprile al 24 giugno. Argomenti freschi, attuali, da approfondire in maniera rapida ma accurata, senza tralasciare gli aspetti e le figure chiave che animano l’atletica italiana e laziale. Il tutto in un ambiente smart, veloce, con un engaging alto. Tutti sullo stesso schermo, per un dibattito interattivo e costruttivo con la condivisione di best practice dirette e efficaci. Gli altri incontri ci saranno (alle 18.30) il 17 giugno e il 24 giugno.