++Lazio secondo in Italia con gli U16!++

A Campionati Italiani Cadetti e Cadette di Parma i maschi vincono, le cadette terze. Nella combinata, davanti al Lazio solo la Lombardia. I complimenti del presidente FIDAL Lazio Fabio Martelli: "Bravi tutti!". Day2: un oro, 3 argento e un bronzo

03 Ottobre 2021

a cura di Christian Diociaiuti - Parma



Si chiude con le solite, decisive, staffette, il Campionato Italiano Cadette e Cadetti di Parma a cui il Lazio ha partecipato con 63 atleti, la maggior parte per la rappresentativa FIDAL Lazio convocati dal fiduciario tecnico Emilio De Bonis e 14 impegnati a livello individuale. Dopo due giorni di gare, 6 titoli italiani e diversi podi maschili e femminili, il Lazio - in termini di risultati per regioni - chiude al secondo posto nella classifica combinata (confermando il posizionamento dello scorso anno): 577 punti, dietro alla Lombardia con 581.5 e davanti al Veneto con 558. Successo ai cadetti laziali primi in Italia (come nel 2020): 301 punti. Lombardia a 284.5 e Toscana terza a 269. Le cadette sono terze, con un balzo rispetto allo scorso anno di una posizione: 276 punti per la squadra femminile, dietro a Veneto (306 punti) e Lombardia (276). RISULTATI E CLASSIFICHE



I COMPLIMENTI DEL PRESIDENTE FIDAL LAZIO - "Mi congratulo con la rappresentativa under 16 FIDAL Lazio per i risultati conseguiti a Parma nei Campionati Italiani Cadetti e Cadette - dice il presidente di FIDAL Lazio, Fabio Martelli - ogni anno il Lazio è protagonista in questo evento grazie alle prestazioni di atlete e atleti che, giovanissimi, si affacciano con applicazione e passione ai campionati italiani. Risultati che si conseguono grazie a chi va in pista e in pedana, ma anche a chi sostiene quotidinamente i nostri ragazzi e le nostre ragazze. Le società, i tecnici, i dirigenti, ma anche i giudici e tutti coloro che contribuiscono, con il loro amore per l'atletica, alla crescita di ognuno dei nostri atleti. Per i risultati di Parma mi sento di ringraziare la struttura tecnica di FIDAL Lazio, gli accompagnatori e, oltre ai ragazzi e i loro club, anche le famiglie, fondamentali per la crescita di questi giovani atleti che stanno costruendo il loro futuro, anche sportivo e affidano all'atletica l'avvenire dei loro figli".



Domenica mattina decisiva di gare al camposcuola Lauro Grossi di Parma: i Campionati Italiani Cadetti e Cadette hanno assegnato altri sedici titoli dopo quelli di sabato. Nel day2 vinto il titolo con la 4x100 maschile e piazzamenti importanti nelle prime tre posizioni, soprattutto al maschile: Francesco De Santis, di Atletica Frascati, secondo sui 300; Davide Barbone (Fiamme Gialle Simoni) secondo nei 1000; Ahmed Abdelwahed (Fiamme Gialle Simoni) secondo nei 1200 siepi. Terzo Salvatore Di Nola (Nissolino Atletica Latina 80) nei 300hs.

Sabato il Lazio ha vinto 5 titoli con Aldo Rocchi nel lungo, Valerio Paionni nel disco, Raffaella Tsimi Atana nel triplo, Emmanuela Osei Bonsu nell'alto e Davide Camilli nel martello. - IL RACCONTO DELLA PRIMA GIORNATA



IL RACCONTO DEL DAY2

LE FOTO di Francesca Grana/FIDAL



STAFFETTE 4x100: MASCHI PRIMI - Esecuzione perfetta per il quartetto formato da Federico Neri, Aldo Rocchi, Edoardo Tosoni e Samuele Ciogli. Sempre avanti, i laziali chiudono in 43.40 senza commettere errori o perdere istanti preziosi. Restano dietro Lombardia e Puglia. Al femminile un pasticcio all'ultimo cambio costa la squalifica al quartetto composto da Ginevra Baglioni, Nicole Cesaretti, Laura Stella Varesi e Chiara Padoan. Laziali bene e al comando tra primo e secondo cambio, poi gli errori (anche il terzo cambio è lungo) che costano punti preziosi per la graduatoria delle cadette.



1000: BARBONE D'ARGENTO - Il toscano Latena Cervone non risparmia nessuno e con un allungo importante vince con 2:33.82; dietro di lui, con 2:37.10 ecco Davide Barbone. L'atleta delle Fiamme Gialle Simoni resta vicino al PB, che è 2:34.28. Comunque, seconda prestazione in carriera sulla distanza. Altri 20 punti importanti per la classifica maschile e combinata.



1200 SIEPI: ABDELWAHED SECONDO - Una gara da front runner, decisa come è giusto che sia, nell'ultimo giro, quando dopo esser stato sempre in testa, Ebrahim Abdelwahed (Fiamme Gialle Simoni) cede all'emiliano-romagnolo Leonardo Trevisan. Quest'ultimo consolida la prima posizione negli ultimi 150 metri, dopo aver ingaggiato una lotta spalla a spalla con l'ostiense fratello d'arte (Ahmed, Fiamme Gialle, è stato finalista olimpico delle siepi): alla fine, Abdelwahed - allenato da Vittorio Di Saverio - chiude secondo con 3:22.01, sei secondi sopra il PB di 3:16 e poco più, che lo tiene vicinissimo alla MPI di categoria. Andrea Ambogi (Atletica dei Gelsi/Individuale) 3:28.77: nono.



300: DE SANTIS SECONDO - Secondo posto per Francesco De Santis: il velocista di Atletica Frascati chiude alle spalle di Junior Igene (Liguria/36.21) con un 36.68 tre decimi sopra il PB di quest'anno a L'Aquila. Un argento che regala un bel bottino al Lazio in chiave classifica maschile e combinata.

Nessuno in finale B maschile; Nella finale B femminile dei 300, Chiara Padoan (Atletica Frascati) terza in 42.39. Nessuna laziale in finale A.



300HS MASCHILE: DI NOLA TERZO - Salvatore Di Nola, ostacolista di Nissolino Atletica Latina 80 è terzo in 40.54 nella gara vinta dal toscano Okechukwu Chimbudik Agu (San Giuliano Sport) con l'ottimo crono di 39.47. Di Nola, al secondo anno di categoria, manca di sei centesimi l'appuntamento con un nuovo personale. A Parma, ecco la seconda prestazione in carriera sui 300hs.



GIAVELLOTTO: CAPPONI QUARTA - Noemy Capponi (Atletica Sabaudia), per la rappresentativa laziale, chiude la sua gara con 37,52 per il quarto posto. Ottava Viola Giangirolami (Studentesca Rieti) con 32,67



ASTA: PITRUZZELLA QUINTA - Con 3,10 al primo colpo e tre errori a 3,15, Giorgia Pitruzzella (Atletica Pomezia) chiude quinta la sua gara dell'asta al criterium, da individualista. Demolito il PB precedente a 3,00. Dietro di lei Elisabetta Fiorenza, anche lei 3,10 saltato ma al terzo tentativo. Fiorenza, di Nissolino Sport Area Roma, era l'atleta portacolori della rappresentativa. Valentina Praticò decima con 2,90 (Fiamme Gialle Simoni/individualista).



1000: PONTANI QUINTA - Sara Pontani (Tirreno Atletica Civitavecchia) con 3:04.18 è quinta nella gara dei 1000: per lei gara 4 secondi sopra il personale. Titolo alla veneta De Noni (3:00.21).



1200 SIEPI FEMMINILE: TOPPANO 6° - Anna Toppano (Esercito Sport&Giovani) in 4:00.16 chiude il suo criterium sesta. C'è un bel miglioramento di nove secondi per la siepista rispetto al 4:09.05 di una decina di giorna fa a Rieti.



300HS FEMMINILE: CARBONOLI SESTA, TRAVERSA 2° IN B - Beatrice Carbonoli è la prima laziale della giornata ad affrontare una finale. Sesto posto per la portacolori di Sport Race con 47.65. Nella finale B, Margherita Traversa Young (Fiamme Gialle Simoni/individuale) esita sull'ultimo ostacolo e dopo aver condotto la gara, cede sul traguardo: crono finale 47.73.

MULTIPLE: DUE 8° POSTI - Morgan Sterpi (Sport Race) chiude ottavo l'esathlon con 3536 punti. Pentathlon: Lavinia Capasso (Studentesca) ottava con 3622 punti.



ALTO: DUE IN TOP TEN - Un settimo e un nono posto per i saltatori in alto del Lazio. Niccolò Devenuti (Fiamme Gialle Simoni) si ferma a 1,83; Gabriele Tarricone (Tirreno Atletica Civitavecchia/Individuale) a 1,81.



GIAVELLOTTO: VILLA NONO - Nel giavellotto il lancio vincente è quello del marchigiano Pietro Colonnella (58,24); Pietro Villa (Kronos Roma) nono con il miglior lancio a 42,69.