Lanci: azzurrini a segno a Vittorio Veneto

La giavellottista Sinigaglia, quarta l’anno scorso agli Europei under 23, si migliora con 52,93. Debutto da junior per Fina (60,07) al maschile

18 Gennaio 2020

Prima gara dell’anno e arriva già il record personale per Luisa Sinigaglia (Bracco Atletica) che oggi a Vittorio Veneto (Treviso), nella prima fase veneta dei campionati italiani invernali di lanci, ha fatto atterrare il giavellotto a 52,93. Per la 22enne padovana, quarta l’anno scorso in maglia azzurra agli Europei under 23 di Gavle, è un progresso di nove centimetri sul suo miglior risultato in carriera che era di 52,84 ottenuto il 18 maggio 2019 a L’Aquila, in occasione della vittoria ai campionati nazionali universitari. Nella prova under 20 si è imposta Adele Toniutto (Team Treviso) con 39,61. Al maschile nella gara giovanile esordio stagionale a 60,07 dello junior Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli), azzurrino nel 2018 agli Europei under 18 di Gyor, davanti ad Alessandro Ferro (Fiamme Oro), secondo con un lancio di 51,88. A livello assoluto il migliore è stato invece il veronese Jordan Zinelli (Atl. Biotekna Marcon) con 52,62. Domani, domenica 19 gennaio, spazio a discoboli e martellisti.

(ha collaborato Mauro Ferraro/FIDAL Veneto)

Campionati italiani invernali di lanci 2020 - le sedi della prima prova regionale

Abruzzo: Teramo, 12/1; Calabria: 25/1; Campania: Salerno e Marano di Napoli (NA), 18-19/1; Emilia-Romagna: Carpi (MO), 26/1; Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, 8-9/2; Lazio: Ostia (RM), 11-12/1; Liguria: Genova, 16/2; Lombardia: Mariano Comense (CO), 1-2/2; Marche: Fermo, 26/1; Molise: Campobasso, 11/1; Piemonte: Torino, 23/2; Puglia/Basilicata: Matera, 2/2; Sardegna: Oristano, 26/1; Sicilia: Catania, 12/1; Toscana: Firenze, 19/1, 26/1; Umbria: Bastia Umbra (PG), 2/2; Veneto: Vittorio Veneto (TV), 18-19/1

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it