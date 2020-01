Lanci: Falloni riparte da 72,07

L'azzurro del martello al debutto a Firenze dopo una stagione segnata da problemi fisici. Desideri 64,33 entra nella top ten di sempre

26 Gennaio 2020

Nel terzo weekend di fase regionale dei Campionati italiani invernali di lanci, comincia la stagione di Simone Falloni (Aeronautica): l’azzurro del martello riparte da 72,07, a Firenze, per mettersi alla spalle una stagione condizionata da problemi fisici. Sulla pedana toscana, ma al femminile, cresce Cecilia Desideri (Studentesca Milardi Rieti) che fa il proprio ingresso nella top ten di sempre della specialità con 64,33 e un progresso di oltre un metro rispetto al 62,94 degli Assoluti di Bressanone. Ritorno in pedana dopo la maternità, nel disco, per Valentina Aniballi (Esercito, 47,97) e invece parte da Carpi (Modena) il 2020 di Sara Jemai: la tricolore invernale del giavellotto lancia 53,46. Esordio stagionale anche per Giorgio Olivieri, alla prima uscita con la maglia dei Carabinieri: il bronzo europeo under 20 del martello inizia con la misura di 67,52 a Fermo.

UNDER 20 - Nel giavellotto, in evidenza due azzurrini, gli junior Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna) e Giovanni Frattini (La Fratellanza 1874 Modena): il finalista europeo U20 Maullu avvicina già i settanta metri a Sassari con 69,36, l’argento del Festival olimpico della gioventù europea Frattini apre la propria esperienza da junior con 67,01. Doppio impegno per il finalista continentale U20 del peso Riccardo Ferrara (Cus Palermo) a Siderno (Reggio Calabria): personale di 17,25 con il peso “dei grandi” (7,26kg), 55,30 con il disco da 1,75kg. Sempre tra gli under 20 si migliora Gregorio Giorgis (Lib. Città di Castello) a Firenze con 64,18 nel martello.

Campionati italiani invernali di lanci 2020 - le sedi della prima prova regionale

Abruzzo: Teramo, 12/1; Calabria: 25/1; Campania: Salerno e Marano di Napoli (NA), 18-19/1; Emilia-Romagna: Carpi (MO), 26/1; Friuli-Venezia Giulia: Gorizia, 8-9/2; Lazio: Ostia (RM), 11-12/1; Liguria: Genova, 16/2; Lombardia: Mariano Comense (CO), 1-2/2; Marche: Fermo, 26/1; Molise: Campobasso, 11/1; Piemonte: Torino, 23/2; Puglia/Basilicata: Matera, 2/2; Sardegna: Sassari, 26/1; Sicilia: Catania, 12/1; Toscana: Firenze, 19/1, 26/1; Umbria: Bastia Umbra (PG), 2/2; Veneto: Vittorio Veneto (TV), 18-19/1

