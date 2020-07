La Pasqua dell’Atleta torna dopo 25 anni

Annunciato il ritorno dello storico evento all’Arena di Milano nel 2021: in pista il 24 aprile in memoria di Renato Tammaro. Fino al '96 cinquanta edizioni e tre record del mondo

23 Luglio 2020

La Pasqua dell’Atleta rinascerà all’Arena di Milano. Il meeting che dal 1947 al 1996 ha regalato mezzo secolo (50 edizioni) di grande spettacolo ritroverà linfa sabato 24 aprile 2021 come Memorial Renato Tammaro con l’organizzazione congiunta dell’Atletica Riccardi Milano 1946, società che ideò oltre 70 anni fa questa prestigiosa riunione, del Cus Pro Patria Milano e della Federazione Italiana di Atletica Leggera. La Pasqua dell’Atleta numero 51, a venticinque anni dall’ultima edizione, sarà un modo estremamente emozionante per ricordare Renato Tammaro, fondatore dell'Atletica Riccardi (di cui è stato per 69 anni presidente: dal 1946 al 2015) e inesauribile propulsore dell'atletica a Milano. Non solo: l’edizione 2021 sarà anche la manifestazione che riporterà all’Arena di Milano l’atletica di alto livello in un primo test verso i Giochi Olimpici di Tokyo, con la presenza anche di atleti stranieri di livello.

“C’è il ricordo del presidente Renato Tammaro - le parole di Sergio Tammaro, numero uno dell’Atletica Riccardi Milano 1946, figlio di Renato - ma c’è anche il rilancio di una grande manifestazione a Milano che ospiterà pure le finali del ‘Ragazzo più veloce’: per questo è nato un team organizzativo che sta lavorando in piena sinergia in vista del 24 aprile dell’anno prossimo”. Del team fa parte il Cus Pro Patria Milano: "Per noi è un onore essere al fianco della Riccardi - il pensiero del presidente Alessandro Castelli -: ho avuto la possibilità nella mia carriera di atleta di partecipare alla Pasqua, era un gradino importante per la crescita agonistica di un atleta. L’edizione numero 51 non vuole essere un ritorno una tantum ma il primo vero momento per il rilancio di Milano nel mondo dell’atletica internazionale”.

Il presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera Alfio Giomi ha abbracciato il ricordo di Renato Tammaro: “È stato un punto di riferimento a cui ho voluto veramente bene - le parole del presidente FIDAL Giomi - in lui ho visto un grande personaggio dell’atletica e dello sport”. E si è complimentato per la capacità di rinnovare un evento così ricco di storia: “Programmare il futuro è un grande merito dell’atletica italiana”.

Giomi ha poi sottolineato come proprio alla Pasqua dell’Atleta, nel 1984, a Busto Arsizio, il compianto Donato Sabia realizzò l’allora miglior prestazione mondiale dei 500 metri con 1:00.08. Anche il presidente del Comitato Regionale FIDAL Lombardia Gianni Mauri ha sottolineato, con commozione, il ruolo del fondatore della Riccardi: “Il più grande dirigente di società italiano del secolo scorso”.

LA STORIA - La “Pasqua”, evento primaverile tradizionalmente dedicato all’apertura della stagione agonistica all’aperto, ha fatto da palcoscenico ideale per le performance che hanno fatto la storia dell’atletica, non solo italiana. Alla Pasqua dell’Atleta presero parte Pietro Mennea, Franco Arese, Sara Simeoni, Paola Pigni, Abdon Pamich, Alberto Cova, Francesco Panetta, Stefano Baldini e tanti altri. Caddero altri due limiti mondiali, oltre Sabia: nel 1980 il polacco Wladyslaw Kozakiewicz batté il record mondiale del salto con l’asta superando 5,72 e nel 1995 l’azzurro Laurent Ottoz centrò con 22.55 la miglior prestazione mondiale dei 200 metri ostacoli.

IL PROGRAMMA - Nell’edizione 2021 della Pasqua dell’Atleta, proprio in ricordo di Sabia, ci saranno anche i 500 metri, declinati sia al maschile sia al femminile. Il programma tecnico, in fase di completamento, prevede per ora anche i 200hs maschili e femminili, i 150 maschili e femminili, il miglio maschile e femminile, una staffetta 4x400 mista riservata a squadre universitarie, una competizione paralimpica e le finali del 39esimo trofeo “Il Ragazzo e la Ragazza più Veloci di Milano”, manifestazione promozionale dedicata alle scuole medie e fucina di giovani talenti per l’atletica milanese a partire dal 1975. A quest’ultimo appuntamento si è legata, nel proprio intervento, l’assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri: “La manifestazione sarà la prima occasione per rilanciare nel mondo l’atletica a Milano e l’Arena Civica, i cui lavori di riqualificazione saranno completati il mese prossimo. Sarà un meeting di qualità che saprà legare una forte componente agonistica con un altrettanto importante aspetto promozionale”.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it