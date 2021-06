La Coruna: marciatori italiani nella 20 km

In Spagna, sabato 5 giugno, in gara tra gli altri Caporaso, Chiesa e Dei Tos, rientra Picchiottino. Al femminile Becchetti e Dominici, con le azzurre medagliate agli Europei a squadre: Colombi, Barcella, Curiazzi e Foresti

04 Giugno 2021

Azzurri in gara nei 20 chilometri di marcia a La Coruna, in Spagna, nel pomeriggio di sabato 5 giugno. Tra gli atleti annunciati al via c’è Teodorico Caporaso (Aeronautica) che su questa distanza ha ritoccato il primato personale con 1h23:00 una ventina di giorni fa a Podebrady dove era presente a titolo individuale nel contesto degli Europei a squadre, ma il 33enne ingegnere beneventano è soprattutto uno specialista della 50 chilometri. Attesi poi Stefano Chiesa (Carabinieri) e Leonardo Dei Tos (Athletic Club 96 Alperia), più volte azzurri in carriera, ed è previsto il ritorno di Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle) che proprio sulle strade spagnole nel 2019 era sceso a 1h21:36, oltre a Giacomo Brandi (Cus Pro Patria Milano), Juriy Micheletti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e al non ancora ventenne Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino).

Di nuovo in calendario dopo un anno di stop il tradizionale Gran Premio Internacional de Marcha Cantones, alla sua 34esima edizione e inserito nel World Athletics Challenge. Al femminile impegnata Mariavittoria Becchetti (Cus Cagliari), migliorata in questa stagione fino a 1h30:05 prima dello stop per squalifica nell’evento continentale, e ci sarà il rientro sulla distanza di Eleonora Dominici (Fiamme Gialle, 1h30:35 di record personale), a più di due anni dall’ultima volta. Si rimettono in marcia diverse azzurre che a Podebrady sono salite sul podio come Nicole Colombi (Carabinieri), bronzo a squadre nella “venti”, e tre vincitrici della splendida medaglia d’oro nella 35 chilometri: Lidia Barcella (Bracco Atletica), che in Repubblica Ceca si è piazzata terza a livello individuale, Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) e la compagna di club Beatrice Foresti, ma è iscritta anche Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana). Le donne scatteranno alle ore 17.00, poi gli uomini alle 19.00.

