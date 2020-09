LIVE Vittorio Veneto, 10.000 per il tricolore

Notizie e risultati in aggiornamento dal Meeting Città di Conegliano: in palio i titoli italiani dei 10.000 metri con DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv

27 Settembre 2020

E’ in corso di svolgimento il 29° Meeting Città di Conegliano che quest’anno trasloca nella vicina Vittorio Veneto (Treviso) e diventa tricolore con i Campionati italiani dei 10.000 metri. In palio quattro titoli: assoluti e under 23, per uomini e donne. Diretta video streaming su www.atletica.tv.

BONVECCHIO ALLO STAGIONALE - Si conferma in crescita Norbert Bonvecchio (Atl. Trento) nel giavellotto, che come da tradizione è uno dei piatti forti di questo meeting. Dopo aver conquistato a Padova il suo quarto tricolore estivo, il campione italiano migliora ancora il primato stagionale con 77,60 all’ultimo tentativo, incrementando così il 76,37 ottenuto a Rovereto. Nel turno conclusivo arrivano i lanci più lunghi di giornata anche di Matteo Masetti (Atl. Lecco Colombo Costruzioni, 68,75) e dello junior Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli, 67,80) che nella recente rassegna di categoria a Grosseto ha sfondato per la prima volta la barriera dei settanta metri. Il decatleta Jacopo Zanatta (Silca Ultralite Vittorio Veneto) si aggiudica il lungo con 7,24 (+1.2), nel peso 16,86 vincente di Andrea Caiaffa (Fiamme Oro).

