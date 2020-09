LIVE Scotti 20.95 nei 200 a Grosseto

DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv: notizie e risultati in aggiornamento. Il quattrocentista azzurro per la prima volta sotto i ventuno secondi, Kaddari 23.46

20 Settembre 2020

IN AGGIORNAMENTO

In diretta su www.atletica.tv la mattinata conclusiva dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto. Si assegnano gli ultimi 24 titoli.

Per la prima volta sotto i ventuno secondi nei 200. È un momento da incorniciare per Edoardo Scotti (Carabinieri) che dopo la notte da sogno vissuta giovedì al Golden Gala Pietro Mennea, illuminata dal trionfo in Diamond League con il 45.21 del primato italiano U23 nel giro di pista, si migliora nettamente anche sui 200 metri con 20.95 (+0.6) nella rassegna tricolore giovanile. Prima d’oggi Scotti aveva corso la distanza in 21.28, a Vittorio Veneto, in luglio. Ed è un progresso che ne dimostra ancora la qualità e i margini, probabilmente tutti da esplorare. “Sto molto bene e ne ho avuto la conferma al Golden Gala - le parole di ‘Edo’, vent’anni, lodigiano allenato a Fidenza da Giacomo Zilocchi - oggi in realtà pensavo di poter fare anche meglio, ma non solo a livello di tempo, che comunque va benissimo, bensì di fluidità: ieri in batteria mi sono sentito più fluido. Sul rettilineo sono molto più leggero che in curva: non ho proprio la struttura per correre in curva, o semplicemente non sono ancora capace io. Migliorerò. Ma quando sono entrato sul rettilineo mi sono raddrizzato e ho cominciato a spingere come si deve. La serata dell’Olimpico cambia le mie prospettive, sempre più vicine a obiettivi di alto livello, ma so bene di non aver fatto ancora nulla”. A Grosseto, sulla pista che gli regalò uno dei primi successi internazionali (la medaglia d'oro europea U20 con la 4x400 nel 2017) saluta con un inchino gli atleti, i tecnici e i dirigenti che lo applaudono dalle tribune, prima che Roberto Mirabella (Cus Catania, 21.49) e Lorenzo Tonna (Cus Parma, 21.52) gli facciano compagnia sul podio.

200 - Al femminile, tra le juniores, Dalia Kaddari (Fiamme Oro) si scontra con un vento in faccia di -1.4. E nonostante tutto stampa sul display un crono di 23.46 nella gara che chiudeva la propria stagione, a pochi giorni dal record italiano di categoria (23.23 martedì a Bellinzona) e dopo il titolo assoluto di Padova a fine agosto. “Adesso torno al mare della mia Sardegna e mi rilasserò con qualche giorno di vacanza - spiega - poi penseremo al 2021 e al grande sogno di Tokyo”. C’è oltre un secondo tra la cagliaritana e la concorrenza: le altre più brave, nella finale di stamattina, sono Elisa Visentin (Biotekna Marcon, 24.60) e la tricolore dei 100 Eleonora Ricci (Atl. Cascina, 24.69), mentre resta fuori dal podio Chiara Gherardi (Fiamme Gialle, 24.77) dopo una buona curva. Tra le promesse, è un monopolio di Chiara Melon (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), venerdì regina dei 100, oggi tricolore nei 200 (23.88/-1.4) ai danni della campionessa europea under 20 dei 100 Vittoria Fontana (Carabinieri, 23.99). Il “mismatch” tra la vigevanese e la varesina di Gallarate finisce in casa della volenterosa Melon, sabato sul podio (seconda) anche con la staffetta 4x100. La tripletta lombarda sul podio è completata da Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco, 24.06). Tra gli junior la spunta Edoardo Luraschi (Osa Saronno) con 21.66 (-0.6), sei centesimi meglio del doppio 21.72 di Francesco Domenico Rossi (Geas Atletica) e di Nazareno Sacchetto (Fiamme Oro).

OSTACOLI: SIBILIO 50.46 - Quando “vede” Grosseto, scatta qualcosa nella testa e nelle gambe di Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle). Qui fu vicecampione d’Europa tra gli ostacoli da under 20 e oro continentale con la staffetta, al termine di una rimonta memorabile. E qui torna ad accarezzare i tempi di tre anni fa: 50.46 allo Zecchini, secondo crono in carriera, a dodici centesimi da quel 50.34 d’argento. Per il napoletano, nel frattempo anche campione del mondo con la 4x400 tra gli under 20, e poi tricolore assoluto lo scorso anno, è Leonardo Puca l’insidia principale. Ma il rettilineo è suo, è di Sibilio, che acciuffa Puca (Cus Pro Patria Milano, 51,24) e si concede un urlo liberatorio, per una prestazione che lo rilancia e che cercava da tempo. Allassane Diallo (Atl. Roata Chiusani) con 53.18 sorprende Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi, 53.24). Capitolo junior: squalificato e poi riammesso in batteria, l’ultimo ostacolo di Michele Bertoldo è da aggiustare. Anche in finale il portacolori dell’Atletica Vicentina rischia grosso sulla barriera conclusiva ma stavolta non cade, ritrova l’assetto e con 52.47 mantiene il vantaggio fino al traguardo, su Alberto Montanari (Academy Ravenna Athletics, 53.05) e Lorenzo Cesena (Atl. Piacenza, 53.33). Dopo il titolo indoor sui 400, c’è la vittoria dei 400hs tra le juniores per Angelica Ghergo (Team Atletica Marche), già finalista agli Assoluti. È la più solida, l’unica sotto al minuto (59.98) e avanzano verso questo muro Linda Moscatelli (Uisp Atletica Siena, 1:00.69) e Sofia Faggion (Libertas Sanp, 1:00.98). Tra le promesse Greta Zuccarini (Aterno Pescara) chiude di slancio e indossa il tricolore con 1:00.56, a precedere Arianna Siviero (Libertas Sanp, 1:01.31) e Ilaria Verderio (Fiamme Gialle, 1:01.80).

LANCI - Oltre due metri e mezzo sul personale: che spallata di Norberto Fontana (Cus Parma) che allunga a 74,41 per diventare il quinto giavellottista under 23 di sempre. È un miglioramento che arriva all’ultimo turno di lanci dopo che Fontana aveva già superato i settanta (70,80). E nell’ultimo turno anche Simone Comini (Asa Ascoli Piceno) fa viaggiare lontano il giavellotto (72,52). Matteo Orian (Biotekna Marcon) con 65,26 guadagna la terza piazza. Alessio Mannucci fa doppietta: dopo il disco si aggiudica anche il peso tra le promesse: 16,70 per il lanciatore dell’Atletica Livorno. Con lui sul podio Alessandro Pace (Biotekna Marcon, 15,73) e Giordano Musso (Cus Genova, 15,54).

