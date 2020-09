LIVE Rovereto in diretta tv su RaiSport

Notizie e risultati in aggiornamento dalla 56esima edizione del Palio della Quercia: sui 100 ostacoli Bogliolo vince in 12.90, nello sprint Jacobs secondo con 10.21

08 Settembre 2020

Nella 56esima edizione del Palio Città della Quercia, a Rovereto (Trento), un altro successo internazionale per l’azzurra dei 100 ostacoli Luminosa Bogliolo. La ligure delle Fiamme Oro vince in 12.90 (+1.1) confermando la sua regolarità di rendimento a questo livello, davanti alla statunitense Taaliyah Brooks (13.09). Sui 100 metri il campione italiano Marcell Jacobs (Fiamme Oro) chiude secondo in 10.21 (+0.5) alle spalle del sudafricano Akani Simbine (10.17), uno dei migliori velocisti in assoluto, mentre è terzo Fausto Desalu (Fiamme Gialle) con 10.33.

SIMBINE SU JACOBS - Lo sprint di Marcell Jacobs vale il secondo posto a Rovereto. Si risolve in favore del sudafricano Akani Simbine il duello sui 100 metri: è uno dei big della velocità, quarto l’anno scorso ai Mondiali di Doha, e vince in 10.17 (+0.5). L’azzurro corre bene nella prima parte di gara, prova a distendersi ma perde brillantezza nel finale, per chiudere con 10.21. Buona la fase lanciata di Fausto Desalu (Fiamme Gialle), specialista dei 200, che in 10.33 si porta a quattro centesimi dal suo primato.

400: FOLORUNSO SECONDA - Si fa valere Ayomide Folorunso (Fiamme Oro) nei 400 metri, stavolta senza barriere, lottando per il successo fino alla fine. L’azzurra è seconda in 52.77, a un soffio dalla campionessa tedesca Corinna Schwab che resiste in testa con 52.69. E ancora un bel risultato di Rebecca Borga (Fiamme Gialle), terza in 52.84, perché la 22enne veneziana riesce a migliorarsi per la quarta volta in questa stagione. Primato stagionale per Raphaela Lukudo (Esercito), 53.10 al quarto posto, poi Virginia Troiani (Cus Pro Patria Milano, settima con 53.59) e firma il personale anche la 21enne veronese Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco), ottava in 53.88.

RANDAZZO SFIORA GLI OTTO - A un centimetro dalla vittoria e dagli otto metri. Nel lungo Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) atterra a 7,99 (+0.7) con il terzo salto, dopo il 7,92 al turno precedente, ma il catanese poi trova tre nulli. Resta quindi al comando il sudafricano Ruswahl Samaai con il suo 8,00 (+0.8) del secondo tentativo. L’altro siciliano in gara, il messinese Antonino Trio (Athletic Club 96 Alperia), è terzo con 7,72 (+0.7).

LAMBRUGHI TERZO - Nei 400 ostacoli finisce terzo il campione italiano Mario Lambrughi (Atl. Riccardi Milano 1946) con 50.38 e un tuffo sul traguardo per lasciarsi alle spalle il turco Yasmani Copello, bronzo olimpico ai Giochi di Rio. Davanti il francese Wilfried Happio (49.28) precede l’estone Rasmus Magi (49.79).

OTTOCENTISTI OK - Progressi per i giovani specialisti degli 800 metri. Si migliora Simone Barontini (Fiamme Azzurre): il 21enne anconetano, pluricampione italiano sulla distanza, prova ad inseguire la coppia keniana di testa e poi chiude quarto in 1:46.64, togliendo 23 centesimi al personale che aveva realizzato nella scorsa edizione di questo meeting. Anche il brianzolo Gabriele Aquaro (Team-A Lombardia) firma il suo primato, quinto con 1:47.01. Davanti c’è il bronzo mondiale Ferguson Rotich (1:44.82) sul connazionale Collins Kipruto (1:45.26). Applausi per Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto), ventenne romeno che vive da oltre un decennio in Italia, sceso a 1:46.41. Sempre negli 800, ma al femminile, la tricolore Elena Bellò (Fiamme Azzurre) con 2:02.08 coglie il secondo tempo in carriera. Quinto posto della vicentina, nella gara vinta dalla norvegese Hedda Hynne in 1:59.15, più dietro Eleonora Vandi (Atl. Avis Macerata) che rallenta nel finale ed è settima con 2:04.64.

DALLE PEDANE - La migliore delle italiane nel giavellotto è ancora Carolina Visca. Dopo aver confermato il tricolore assoluto a Padova, la campionessa europea under 20 chiude quinta a Rovereto con 54,90 superando Sara Jemai (Esercito, 52,75). Per la tedesca Christin Hussong, oro continentale a Berlino 2018, l’acuto a 61,13 arriva nell’ultimo turno, quando ormai era già sicura della vittoria. Secondo posto e record nazionale del Benin per Pascaline Adanhouegbe (Cus Pro Patria Milano) che si porta a 56,75.

GIOVANI - Nella gara di mezzofondo per gli under 23, quella dei 3000 siepi, cresce Francesco Breusa (Cus Torino) che toglie oltre sette secondi al proprio limite in 8:54.20, ma anche lo junior trentino Massimiliano Berti (Valchiese), classe 2002, con un notevole 8:55.81, poi Giovanni Gatto (Us Quercia Trentingrana, 9:03.58) e Marco Fontana Granotto (Expandia Atl. Insieme Verona), al personale di 9:05.41. Tra le donne, sui 1500 metri, la genovese Ludovica Cavalli (Bracco Atletica) arriva a quattro decimi dal suo primato con 4:20.12.

CESENA - Di nuovo in pedana nel triplo l’azzurra Ottavia Cestonaro, impegnata stasera a Cesena. La vicentina dei Carabinieri atterra a 13,58 (+0.8), a quattro centimetri dal primato stagionale. [RISULTATI/Results]

