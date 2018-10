LIVE Tricolori U16: Brugnolo da record

Notizie e aggiornamenti sulla rassegna cadetti. STREAMING su atletica.tv

07 Ottobre 2018

Ultima giornata per i Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti e per il Festival Europeo della Velocità Giovanile a Rieti. Si assegnano 16 titoli nella mattinata finale e il trofeo per rappresentative regionali. Il risultato principale della manifestazione è la migliore prestazione italiana di Greta Brugnolo nel pentathlon: la veneziana ha aggiunto un punto al limite nazionale che le apparteneva dallo scorso giugno, portandolo a uno score di 4688 e confermandosi campionessa italiana. La classifica al termine della prima giornata vedeva in testa la Lombardia con i cadetti e il Veneto con le cadette.

GANZ E CAVO, CHE SFIDE NEI 300HS - Due delle gare più appassionati dell’intero fine settimana. Il veneto Riccardo Ganz e il friulano Marco Ghergolet danno vita a un duello che consegna un vincitore soltanto al fotofinish. È il trevigiano di Vedelago, detentore della migliore prestazione italiana a chiudere davanti, con 38.50, dando una gioia alla sua coach Sara Pigozzo. Curiosità: il papà si è avvicinato al running guardando Riccardo, che ha iniziata da piccolissimo, a 5 anni, con il Gruppo Atl. Vedelago. Ghergolet, oggi, non è da meno e nonostante un impatto con l’ultimo ostacolo si arrampica fino alla quarta posizione delle liste all-time con 58.52, confermando la vitalità giovanile del settore degli ostacoli. Per il terzo posto c’è la Toscana con il 39.05 di Andrea Vanchetti (Assi Giglio Rosso Firenze). Al femminile, Ludovica Cavo regala al Piemonte il primo titolo del weekend, nei 300hs cadette, ed è una mezza sorpresa, perché l’andamento della stagione faceva presagire un successo della veneta Giulia Dani. La 14enne dell’Atletica Serravallese trionfa alla terza apparizione in carriera sulla specialità, si migliora di oltre un secondo (aveva 45.12) e con 43.94 diventa la quinta under 16 all-time. Di più: tra le atlete al primo anno di categoria è seconda soltanto alla detentrice della MPI Ilaria Verderio che corse in 43.49 nel 2012. Cavo e Dani si affacciano al rettilineo conclusivo testa a testa, sulla stessa linea, ma lo spunto decisivo nei metri finali ce l’ha l'alessandrina di Gavi, con l'hobby dell'equitazione, allenata da Roberta Grassi a Serravalle Scrivia, che costringe al secondo posto la veneta della Trevisatletica (44.11). Ancora Veneto, più indietro, per la terza piazza con Mihaela Burlacu (Atl. Pederobba) in 46.75.

300: TESSAROLO E ZUNINO - Sulle nevi di Cortina fa correre gli sci (il Gigante è la sua specialità), sotto l’acqua di Rieti surfa fino al titolo dei 300. Lo sport è “vita” per la veneta Zoe Tessarolo, terza lo scorso anno a Cles, campionessa italiana oggi con il PB di 40.02 (sette cent di progresso). Combattiva, competitiva, sbocciata a Vicenza con Lorenzo Zoccante nella Cri Atl. Provincia di Vicenza, tiene a bada il duetto lombardo formato dal Makissia Bamba (Atl. Pianura Bergamasca), origini ivoriane, 40.44, e la primatista del lungo outdoor e indoor Alessia Seramondi (Audaces Nave), 40.46. Al maschile, fa il vuoto Marco Zunino e regala alla Liguria un altro titolo dopo quello di Anabel Vitale nel lungo, savonese come lui, che è di Varazze e si allena con Franco Romano. Prende lezioni di chitarra e stamattina arpeggia un 35.55 che gli vale un balzo in avanti di otto centesimi. Dal sud le altre due piazze sul podio, per il pugliese Enrico Di Martino (Atl. Tommaso Assi Trani) che con 36.60 respinge per il secondo posto il lucano Savino Strazza (Liceo Gianturco Potenza), terzo in 36.71.

1200 SIEPI: DALLE MONTAGNE ALLA PISTA - Lombardia al maschile, Trentino tra le cadette nei 1200 siepi. Tra gli uomini è un affare tutto biancoverde con Matteo Carasi (3:21.79, Sporting Team) che supera Giacomo Simonini (3.22.07, Athletic Club Villasanta) negli ultimi 50 metri, entrambi al personal best nell’occasione più importante. Nelle giornate dell’ex sciatore Carasi, allenato a Travagliato dal coach Dalmazio Bersini, c’è anche il saxofono, che studia in un’accademia nella sua Villa Carcina (Brescia). Il veneto Patrick Da Rold (Bellunoatletica) per completare il podio con 3:24.86. Al femminile, parte ai 400 metri dal traguardo e non la tengono più: è un assolo per la trentina di Pian del Gac di Fornace Luna Giovanetti (3:49.53 PB), già due volte campionessa della corsa in montagna come Mattia Zen vincitore ieri nei 2000. Papà Angelo, guida alpina e maestro di sci, le ha trasmesso la voglia di avventura e in estate, insieme a lui, ha raggiunto in un’escursione i 5600 di Pico Mirador in Bolivia. Nell’Atletica Trento la allena la mamma ex atleta Antonella Beatrici. Vince il derby con l’altoatesina Lisa Kerschbaumer (Sport Club Merano), 3:52.74, e una 2004 è terza: la friulana Elisa Gortan (US Aldo Moro) in 3:54.02.

GIAVELLOTTO: GALLI, 13 ANNI - È nata in Etiopia ma l’accento emiliano si sente perfettamente. Arrivata in Italia a 6 anni, Genet Galli ne ha soltanto tredici (quattordici da compiere a dicembre) ed è già tricolore nel giavellotto cadette. Scrive un 45,03 la pallavolista ed ex mezzofondista che è passata ai lanci dopo un infortunio alla caviglia. Vive a Piumazzo (Modena), il paese di Elisa Cusma, allenandosi a Castelfranco Emilia con Mirco Cacciari. La campana capolista stagionale Alessandra Gragnaniello (Centro Atl. Salus) finisce terza con 39,37, superata dall’altoatesina Sarah Fischnaller (Suedtirol Team Club), 43,31.

