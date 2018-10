LIVE Rieti, la prima giornata dei Tricolori U16

Notizie e aggiornamenti sulla rassegna cadetti e sul Festival Europeo della Velocità Giovanile. STREAMING su atletica.tv

06 Ottobre 2018

(in aggiornamento) Si assegnano 20 titoli nella prima giornata dei Campionati Italiani Individuali e per Regioni Cadetti allo stadio Guidobaldi di Rieti, sulla pista che tra due anni ospiterà i Campionati Europei Under 18. Protagonisti del weekend tricolore sono gli stessi atleti nati nel 2003-2004 che potrebbero gareggiare alla manifestazione continentale del 2020. La prima ora di gare è stata caratterizzata dalla pioggia. Nel pomeriggio entrano in scena anche le 25 nazioni del Festival Europeo della Velocità Giovanile.

TV E STREAMING: La manifestazione verrà trasmessa in differita su RaiSport giovedì 11 ottobre dalle 12.00 alle 13.30 e venerdì 12 ottobre sempre dalle 12.00 alle 13.30. La due giorni di gare sarà visibile interamente in diretta streaming su www.atletica.tv.

RISULTATI/Results - PROGRAMMA/Timetable

LUNGO ALL'EX GINNASTA - Le prime quattro dell’anno nel lungo scelgono altre specialità e semplificano la mattinata della savonese di Pietra Ligure, l'ex ginnasta Anabel Vitale (Atl. Run Finale Ligure) che conduce dal primo turno di salti e si merita il primo dei titoli italiani con 5,48 (-0.6) a sei centimetri dal PB. Per la 15enne che si allena a Boissano con l’ostacolista Samuele De Varti e Carlo Galiano è un successo che segue il terzo posto di un anno fa a Cles 2017. Anche Lombardia e Veneto sul podio grazie a Marta Amouhin Amani (5,34/+0.4) e Silvia Sciurba (5,25/+0.4).

MARTELLO, DOPPIETTA FRIULI - È un dominio del Friuli Venezia Giulia nel martello. Può gioire Mario Vecchiato per la squadra di lanciatori che sta facendo crescere. Alessandro Feruglio (Atletica Malignani Libertas) rispetta i propostici (61,83) e si veste di tricolore, ma all’ultimo lancio è il compagno di squadra, l’altro udinese Davide Vattolo (61,35) ad avvicinarsi e superare per la prima volta i sessanta metri con un progresso di quasi due metri rispetto al 59,53 di Udine del 18 agosto. Si fa avanti, eccome, anche il romano Gino Gioia (Fiamme Gialle Simoni), ottavo dodici mesi fa, oggi terzo con il primo blitz +60 (60,10).

LE BATTERIE - È uno dei confronti più attesi di questi Tricolori e già le batterie non deludono. L’emiliana Sandra Milena Ferrari, seconda cadetta all-time negli 80hs, comanda con 11.27 (+0.8) e si prepara alla sfida con Anastasia Veronesi Veronelli, terza under 16 all-time, 11.36 (+1.0) per cominciare. Nei 100hs è del lombardo Paolo Gosio il miglior riscontro del primo round (13.47/-0.3). Leadership negli 80 per il portacolori del Lazio, Angelo Ulisse (9.17/-0.2), e la gara perde uno dei possibili protagonisti con lo stop dell’abruzzese Lorenzo Gaetani per infortunio. La veneta Desiree Muraro sigla il primo tempo della mattinata negli 80 (10.04/+1.2).

