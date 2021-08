LIVE Palio della Quercia di Rovereto

DIRETTA TV su RaiSport+HD per lo storico meeting trentino, STREAMING su RaiPlay. Risultati e notizie in aggiornamento

31 Agosto 2021

In diretta tv su RaiSport+HD l'edizione numero 57 del Palio della Quercia di Rovereto. La stella più attesa è il campione olimpico del salto in alto Gianmarco Tamberi.

100 - Il muro è abbattuto. Nelle precedenti 56 edizioni del Palio della Quarcia, mai uno sprinter era sceso sotto i dieci secondi nei 100 metri. Il primo a violare la barriera è lo statunitense Marvin Bracy, uomo da 9.85 in questa stagione (ma fuori gioco ai Trials), stasera autore del 9.98 (+0.2) che cancella il 10.00 di Femi Ogunode del 2015. Lontani il canadese Jerome Blake (10.15) e il giamaicano Julian Forte (10.19). Tra le donne, la spunta Michelle-Lee Ahye (Trinidad e Tobago), capace di 11.20 (+0.8). Bruciata per un solo centesimo la statunitense Candace Hill (11.21). Settima l’azzurra Gloria Hooper (Carabinieri, 11.55).

IN PISTA - Dopo quasi trent’anni cade il primato del meeting nei 400 metri maschili, il 44.86 del keniano Samson Kitur datato 1992. Lo polverizza lo statunitense Michael Cherry (44.55) che avrebbe fatto ancora (decisamente) meglio senza frenare nel finale. Non esagera Isaac Makwala (Botswana), secondo in 45.02, sesto e settimo posto per gli azzurri Edoardo Scotti (Carabinieri, 46.14) e Vladimir Aceti (Fiamme Gialle, 46.40). Nei 400 al femminile, centro per la russa Polina Miller in un discreto 51.21. Si difende Petra Nardelli (Suedtirol Team Club, 53.73 settima), serata no per Rebecca Borga (Fiamme Gialle, ottava 55.25). In due sotto i tredici secondi nei 100hs: la vittoria è per la polacca Klaudia Siciarz (12.95/-0.2), un centesimo meglio della britannica Cindy Sember (12.96). Indietro, ottava, l’azzurra Elisa Di Lazzaro (Carabinieri, 13.62).

D’interesse gli 800 metri. Non è più una sorpresa Catalin Tecuceanu (Silca Ultralite Vittorio Veneto), il mezzofondista romeno in attesa della cittadinanza italiana dal 2018: impressionano però i miglioramenti e la capacità di lettura tattica del 21enne di Trebaseleghe, in provincia di Padova, sceso stasera a un 1:45.19 pieno di prospettive, oltre mezzo secondo di progresso rispetto all’1:45.74 di Lignano Sabbiadoro. Piegata la coppia britannica formata da Elliot Giles (1:45.58) e Jake Wightman (1:46.00). Mai in gara il campione europeo U23 Simone Barontini (Fiamme Azzurre), soltanto 1:53.44. Buone le prove delle azzurre Elena Bellò ed Eloisa Coiro, entrambe portacolori delle Fiamme Azzurre: la vicentina si esprime in 2:01.44 (settima), la romana ritocca il primato personale con 2:02.02 (nona), nella serata della keniana Mary Moraa (2:00.40).

GIAVELLOTTO DIAMOND - Per una serata, lo storico appuntamento di Rovereto brilla ancora di più, onorato dalla Wanda Diamond League di una gara del massimo circuito mondiale: è quella del giavellotto femminile, non disputata nelle tappe cinesi cancellate dal calendario e ricollocata nell’evento dello stadio Quercia. Lanci importanti perché in palio c’erano punti per la finale di Zurigo. Ed è uno show firmato Christine Hussong: la campionessa d’Europa trova la miglior spallata a un notevole 66,06, al quinto turno. Nella “finale a 3” si qualificano anche la lettone Lina Muze (63,42) e la ceca Nikola Ogrodnikova (60,87), non il bronzo olimpico Kelsey Lee-Barber (Australia, quarta con 60,72). La classifica non cambia nel lancio conclusivo, quella determinante, come da regolamento Diamond: Hussong 58,14, Muze 57,44, Ogrodnikova 55,27. Nona con 53,53 Carolina Visca (Fiamme Gialle).

TV - Il Palio Città della Quercia di Rovereto sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport + HD dalle ore 20.25 alle 22.25 di martedì 31 agosto. A seguire, differita su www.atletica.tv.

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it