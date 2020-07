Iapichino decolla: 6,57 a Vittorio Veneto

La campionessa europea under 20 del lungo subito vicina al personale, nell’esordio outdoor con la nuova tecnica di salto. Desalu 10.37 sui 100 metri, il giavellotto di Bertolini a 79,41

04 Luglio 2020

Bel debutto stagionale di Larissa Iapichino nel lungo al meeting di Vittorio Veneto (Treviso). La campionessa europea under 20 salta 6,57 (-0.2) al secondo tentativo e arriva a soli sette centimetri dal record personale di 6,64. È la terza misura nella giovanissima carriera della doppia figlia d’arte di Fiona May (due ori mondiali e due argenti olimpici in bacheca) e dell’ex primatista italiano dell’asta Gianni Iapichino. Parte bene quindi il 2020 all’aperto per la non ancora 18enne dell’Atletica Firenze Marathon, allenata da Gianni Cecconi e Ilaria Ceccarelli, che durante l’inverno con 6,40 era riuscita a cogliere il record italiano juniores indoor. Poi oggi cerca fino all’ultimo di crescere ancora e nel sesto e conclusivo turno atterra a 6,54 (-0.1) avvicinando il suo miglior risultato di una giornata iniziata con un nullo, poi una “X” anche al terzo salto proseguendo con 6,37 e 6,40. Era la prima gara in cui provava la nuova tecnica, con 17 passi anziché 16 di rincorsa e in volo due passi e mezzo al posto del “veleggiato”. Un’altra toscana, la 21enne Elisa Naldi (Atl. Virtus Cr Lucca), si piazza al secondo posto con 6,19 (-0.1) all’ultima prova e 12 centimetri aggiunti al suo primato superando Eleonora Filippetto (Team Treviso) balzata al PB di 6,12 (+1.2)

Sui 100 metri Fausto Desalu (Fiamme Gialle) con 10.37 (+0.7) avvicina il personale, a soli quattro centesimi dal 10.33 di due anni fa. Lo sprinter azzurro, secondo italiano di sempre nei 200 con 20.13, si aggiudica nettamente il successo lasciando una buona impressione soprattutto nella fase lanciata. Nel giavellotto Roberto Bertolini sfiora gli ottanta metri al debutto: una spallata da 79,41 per il milanese delle Fiamme Oro, più di dieci mesi dopo l’ultima gara che aveva disputato nella passata stagione.

Nel 1° Meeting Nazionale ATL-Etica - Memorial Prof.

Ivo Merlo , sui 100 al femminile Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova), classe 2000, scende a 11.86 (+0.1) per confermare i progressi mostrati nelle gare indoor davanti alla coetanea Giorgia Bellinazzi (Atl. Brugnera Friulintagli, 11.89). La 26enne Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) conquista i 100 ostacoli in 13.52 (-0.6) che vale il suo miglior risultato delle ultime cinque stagioni, visto che ha fatto meglio solo in alcune gare del 2015 quando è scesa a 13.32. Secondo posto a Elena Marini (Team Treviso, 13.83) mentre la campionessa italiana delle prove multiple Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) fa segnare il quinto crono con 14.39 (-0.6). Nel peso allievi gran lancio di Emmanuel Musumary (Atl. Cento Torri Pavia): 19,14 con l’attrezzo di categoria da 5 chilogrammi diventando il settimo under 18 italiano di sempre, per oltre un metro di miglioramento. Sulla pedana dell’alto il non ancora ventenne Manuel Lando (Atl. Vicentina) salta 2,13 prima di tre errori alla quota 2,17 che gli avrebbe dato il personale, mentre nel disco 50,26 di Natalina Capoferri (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) per superare la junior Diletta Fortuna (Carabinieri, 46,55).

PALERMO - Nella manifestazione di rientro all’attività in Sicilia, a Palermo, lo junior Matteo Melluzzo (Milone Siracusa) corre in 10.59 (+1.1) sui 100 metri. Alla prima gara outdoor della stagione il quasi 18enne sprinter arriva a poco più di un decimo dal personale di 10.48 ottenuto in maglia azzurra nella scorsa estate, quando si è messo al collo l’argento nel Festival olimpico della gioventù europea a Baku.

