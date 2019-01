LIVE Il giorno di Filippo Tortu ad Ancona

Alle 17.45 la batteria dei 60 con il debutto stagionale del primatista italiano dei 100 metri DIRETTA STREAMING su atletica.tv

20 Gennaio 2019

Alle 17.45 scocca l'ora dell'esordio stagionale di Filippo Tortu. Al Palaindoor di Ancona il primatista italiano dei 100 metri debutta nella batteria dei 60 al coperto. La finale è prevista alle 19.05 in diretta televisiva su Italia 1. Il tempo di riferimento è il 6.62 che il 20enne delle Fiamme Gialle detiene come personal best sulla distanza, realizzato il 26 gennaio del 2018 a Berlino. Il meeting di Ancona è trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv. Una giornata di grande partecipazione nell’impianto del capoluogo marchigiano, con quasi 1800 atleti-gara tra la riunione giovanile del mattino e quella assoluta pomeridiana.

400: BENATI 47.83, A UN PASSO DAL RECORD - Ancora un progresso del 16enne Lorenzo Benati. Il campione europeo under 18 dei 400 metri arriva a un soffio dalla migliore prestazione nazionale di categoria: 47.83 e appena sei centesimi in più del record stabilito due anni fa da Edoardo Scotti, sulla stessa pista di Ancona, con 47.77. Nello scorso weekend il giovane talento dell’Atletica Roma Acquacetosa si era già portato al secondo posto italiano alltime di categoria, correndo in 48.53, e detiene il limite italiano outdoor con il 46.85 del titolo continentale. Molto combattuta la prova femminile: la 20enne veneta Rebecca Borga (Fiamme Gialle) conduce una gara di testa per chiudere in 54.63, a poco più di tre decimi dal personale, e alle sue spalle la 18enne romana Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) si migliora di quasi un secondo con 54.87, sfiorando l’ingresso nella top ten nazionale under 20 di sempre.

BERGAMO - È l'allievo Samuele Maffezzoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) il protagonista della mattinata. Originario di Asola (Mantova) e già campione italiano del lungo da cadetto nel 2017, prende a spallate la barriera degli 8 secondi nei 60hs: con il 7.95 della batteria sale all’ottavo posto della graduatoria italiana all-time di categoria, poi in finale si migliora ancora a 7.91, per il quarto posto all-time. Davanti a lui restano solo Lorenzo Simonelli (7.75), Mattia Di Panfilo (7.82) e Gabriele Segale (7.88). Alle spalle di Maffezzoni, ora allenato da Fausto Frigerio, progresso anche per il tricolore cadetti 2018 degli ostacoli alti Paolo Gosio (Atl. Vallecamonica): 8.13 in batteria e poi 8.04 in finale. Anche la prova femminile dei 60 metri ostacoli propone crono di rilievo. Giulia Pennella (Esercito), quattro volte campionessa italiana della specialità, apre con 8.43 e poi in finale scende a 8.29. Buona prova anche per l'azzurrina Elena Carraro (Atl. Brescia 1950), che a 18 anni appena compiuti timbra 8.71 in batteria (poi in finale 8.80). Capitolo sprint con una gara davvero combattuta in campo femminile. Sui 60 la capitana della Bracco Marta Maffioletti, dopo il 7.59 della batteria, ottiene il PB a 7.51 in finale limando due centesimi: dietro di lei cresce anche l’under 23 Alessia Pavese (Atl. Brescia 1950), portatasi a 7.58 in finale dopo il 7.63 della batteria. L’eclettica allieva Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) si propone su crono di ottimo rilievo anche senza barriere: 7.69 in batteria, 7.68 in finale. La finale dei 60 uomini va ad Abdou Mourou Guene (Atl. Vicentina) con 6.93. (di Cesare Rizzi/FIDAL Lombardia)

