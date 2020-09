LIVE Iapichino 6,60 ventoso, c'è Tamberi

In DIRETTA STREAMING su www.atletica.tv i Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto: notizie e risultati in aggiornamento. In gara fuori classifica il primatista italiano dell'alto

19 Settembre 2020

Dopo la mattinata con i migliori tempi in batteria nei 200 per Edoardo Scotti e Dalia Kaddari, il day 2 dei Campionati Italiani Juniores e Promesse di Grosseto prosegue per tutto il pomeriggio, sempre in diretta su www.atletica.tv. E a sorpresa, gareggerà anche Gianmarco Tamberi: il primatista italiano del salto in alto in pedana alle 18, fuori classifica, in occasione della finale tricolore under 23.

++ORARIO AGGIORNATO++ l’orario rivisto per l’eptathlon promesse nella giornata di domenica

400 - Il primo pensiero va alla staffetta 4x400 delle Olimpiadi di Tokyo: in lizza, adesso sì, più che mai, c’è anche uno stupendo Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), un altro dei gioielli della classe emergente di quattrocentisti azzurri. Il romano prende a pugni il primato personale nei 400 metri (46.30), toglie 55 centesimi al crono che due anni fa lo proiettò all’oro europeo under 18 a Gyor e diventa il quarto di sempre della categoria, peggio soltanto di Scotti, Aceti e Tricca. E non dimentichiamoci che è soltanto al primo anno di categoria (2002). Sontuoso il suo incedere, soprattutto nel primo rettilineo, ma è meraviglioso anche il finale del longilineo Benati (195 centimetri). Il duello è con l’altro quasi-due-metri Riccardo Meli (Cus Palermo), siciliano, un anno più grande. E anche per lui la giornata è da incorniciare perché sbanca i 47 secondi con 46.78. Terzo, più lontano, Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl., 47.98). Tra le junior, è superlativo il progresso di Laura Elena Rami (Cus Bologna) che scende a 54.31, un altro mondo rispetto al 55.29 della vigilia. È imprendibile per Eleonora Foudraz (Atl. Sandro Calvesi, 54.94) e più indietro Beatrice Zeli (Pro Sesto Atl., 56.28).

SALTI - Bis Jacopo Quarratesi tra gli junior del lungo. Il saltatore dell’Atletica Livorno si conferma tricolore dopo il successo delle indoor e si migliora fino a 7,42 (0.0), per dominare un podio scandito di dieci centimetri in dieci centimetri dal 7,32 (+1.0) di Destiny Nkeonye (Athletic Club 96 Alperia) e dal 7,22 (+1.7) di Carlo Santacà (Atl. Vicentina).

LANCI - Senza dubbio Alessio Mannucci (Atl. Livorno) nel disco promesse. Tutti i lanci della sua serie (tranne un nullo) finiscono oltre la miglior misura del secondo classificato: il più lungo è 55,66. Isidoro Marco Mascali (Cus Catania) si accomoda sul secondo gradino del podio con 49,83, Alessandro Pace (Biotekna Marcon) è terzo con 47,23.

BATTERIE E QUALIFICAZIONI

400HS BATTERIE - Ecco i migliori delle batterie dei 400hs: Ilaria Verderio (Fiamme Gialle) tra le under 23 con 1:01.01, Angelica Ghergo (Team Atletica Marche) tra le under 20 con 1:01.80, Allassane Diallo (Atl. Roata Chiusani) davanti a tutti nella categoria promesse (52.98), a precedere Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi, 53.07) e Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle, 53.09), mentre Lorenzo Cesena (Atl. Piacenza) è in testa tra gli junior con 54.67.

EPTATHLON - Tre primati personali su quattro gare per Marta Giaele Giovannini (Atl. Livorno) che chiude in vetta la prima giornata dell’eptathlon con 3238 punti. La livornese scatta da 14.66 (-0.5) nei 100hs e poi cresce nell’alto (1,68), nel peso (12,41) e nei 200 (25.60). A seguirla nella classifica generale è Elisa Tosetto (Safatletica Piemonte) con 3031 punti, in particolare evidenza nell’alto (1,74). La vicecampionessa italiana assoluta Sara Chiaratti (Trionfo Ligure) chiude la prima metà al terzo posto con 2989 punti.

