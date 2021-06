LIVE Grosseto: Polinari 52.66, Frattini record

(in aggiornamento) in DIRETTA STREAMING su atletica.tv la seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse

12 Giugno 2021

Appassionante giornata azzurra ai Campionati italiani juniores e promesse di Grosseto, con tanti risultati oltre il 17,35 di Andrea Dallavalle e il 17,07 di Simone Forte nel triplo. Nei 400 metri balzo in avanti per Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) che scende a 52.66, migliorandosi di quasi un secondo: battuta Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), a sua volta sotto i 53 secondi con 52.95. Al maschile, Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre) sfiora il personale con 46.34. Nei 110hs, un vento leggermente oltre il consentito nega a Franck Brice Koua (Cus Pro Patria Milano) la gioia per il 13.56 (+2.2), mentre tra gli junior, con gli ostacoli più bassi, Lorenzo Simonelli si porta a 13.58 (+1.6). Al femminile, sempre negli ostacoli, si migliorano e portano a casa il tricolore la junior Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) con 13.49 (+1.1) e la promessa Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo) con 13.34 (+0.6). Nei lanci, spicca il 19,42 di Riccardo Ferrara (Carabinieri) nel peso, e cade anche un record italiano under 20: Giovanni Frattini (La Fratellanza Modena 1874) 73,78 nel giavellotto, per superare il 73,06 di Jhonatam Maullu del settembre scorso. Nel triplo juniores, 13,49 (+0.3) per Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta).

FRATTINI RECORD - Un record italiano U20 nella mattinata di Grosseto. È il 73,78 di Giovanni Frattini (La Fratellanza 1874 Modena) che al primo lancio supera il 73,06 di Jhonatam Maullu del settembre scorso. Il 18enne riminese aggiunge il primato juniores a quello già realizzato da allievo in occasione dell’argento all’Eyof di Baku 2019 (75,25 con l’attrezzo della categoria), e si migliora di quasi un metro e mezzo rispetto al 72,47 del 23 maggio. Sul podio anche Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli, 68,76) e Paolo Puppo (Enterprise Giovani Atleti, 64,41).

VIDEO | IL GIAVELLOTTO-RECORD DI GIOVANNI FRATTINI



400 - Quasi un secondo di progresso: Anna Polinari è senza freni nella finale dei 400 metri. La veronese portacolori dell’Atletica Brescia 1950 Metallurgica San Marco, già convocata in azzurro agli Euroindoor di Torun, compie un salto di qualità di non poco significato, alleggerendo di quasi un secondo il primato personale, con una prova tutta grinta: da 53.55 a 52.66 nella finale tricolore di Grosseto, protagonista di un’avvincente sfida con l’altra staffettista azzurra Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) che a sua volta abbatte i 53 secondi (52.95) per la seconda piazza. E cresce anche Alessandra Bonora (Atl. Rodengo Saiano Mico) con 53.28. Bravo Lorenzo Benati (Fiamme Azzurre), ancora padrone del titolo italiano juniores, con un tempo (46.34) di soli quattro centesimi superiore al proprio primato di 46.30, realizzato sempre a Grosseto nella scorsa edizione. Ad accompagnarlo sul podio sono Tommaso Boninti (Atl. Livorno, 47.80) e Neil Antonel (Atl. Brugnera Friulintagli, 47.83). Tra gli juniores, successo per Matteo Raimondi (Pro Sesto Atl.), al primo blitz sotto i 47 secondi (46.91): precede Alessandro Moscardi (Sef Stamura Ancona, 47.11 PB) e Riccardo Meli (Cus Palermo, 47.24). Conferma tricolore dopo le indoor per la junior Alexandra Almici (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) che con 54.73 ha la meglio su Francesca Bianchi (Atl. Fossano ’75, 55.08) e Zoe Tessarolo (Atl. Vicentina, 55.30).

SALTI - Non si ferma Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta). A una settimana dal titolo dell’eptathlon di Fabriano, la veneziana conquista anche il tricolore nel triplo, specialità prediletta. E allunga a 13,49 (+0.3), attuale seconda misura europea U20 dell’anno, a un mese dalla rassegna continentale di Tallinn. Progresso anche per Francesca Orsatti (Cus Parma), di nuovo oltre i tredici metri, e in maniera sostanziosa: 13,19 (+0.4) con dieci centimetri di miglioramento. 12.66 (+0.1) per la terza piazza di Erica Fabbris (Pontevecchio Bologna). Nell’alto, il titolo under 20 va a Rebecca Mihalescul (Atl. Brescia 1950 Metallurgica San Marco) che bissa il tricolore dopo le indoor: 1,81 a Grosseto, per battere Francesca Maurino (Sispost, 1,77) e Idea Pieroni (Carabinieri, 1,75). Oliveri-Basilotta-Neri nell’asta junior: a Matteo Oliveri (Atl. Virtus Lucca) basta 4,70 per il titolo (poi tre errori a 5,00), Giulio Basilotta (Fiamme Gialle Simoni) è secondo con 4,60, Lucio Neri (Assindustria Sport) 4,50 per il terzo posto.

LANCI - Riccardo Ferrara sempre più solido. Una garanzia, lancio dopo lancio. Il ventenne calabrese dei Carabinieri sfonda ancora i diciannove metri nel peso (19,42) ed è la quarta gara terminata a +19 in poco più di un mese (PB 19,80 a Reggio Calabria l’8 maggio). Non c’è storia per il titolo under 23, e questo era prevedibile anche alla vigilia, ma alle spalle di Ferrara cresce Francesco Trabacca (Enterprise Giovani Atleti) fino a 18,33. Per il terzo posto c’è Gabriele Castagna (Cus Pro Patria Milano, 15,38 PB). Nel martello juniores, Rachele Mori (Atl. Livorno) trionfa con 60,82 e allunga la propria striscia di titoli italiani. Sfiora i sessanta metri Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta, 59,98 PB) ed è terza Alessandra Lessi (Atl. Livorno) in 54,69. Nel disco promesse, è vincente il 50,27 di Diletta Fortuna (Carabinieri), misura che distanzia Elena Varriale (Toscana Atl, Empoli Nissan, 45,03) e Megan Sorti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, 44,05). Tra le junior, Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi) apre la propria campagna tricolore con il titolo nel disco: 48,23 non lontana dal personale di 48,61. Domattina cercherà il bis nel peso, per brindare anche al neo arruolamento nel centro sportivo Esercito. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) per il secondo posto (47,00), Alessia Pivato (Team Treviso) si migliora a 45,60 ed è terza.



MARCIA - Il “folletto” di Livorno colpisce ancora. Il titolo under 23 dei 10.000 di marcia su pista è per Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno): quando si sfila il cappellino e lascia andare i ricci al vento, è il segnale che è partito l’assalto decisivo, per prevalere nel tira e molla con Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle). Tre secondi a separarli al traguardo (42:37.25 Finocchietti, 42:40.45 Orsoni, ma ci si aspetta ben altri crono da due talenti così) e terzo posto per Aldo Andrei (Valsugana Trentino, 43:49.44), un altro medagliato europeo giovanile degli anni scorsi. Nonostante un minuto di sosta in penalty zone (a causa di tre rossi per sospensione) Emiliano Brigante si aggiudica la prova juniores: 42:56.16 per il portacolori della Trieste Atletica, meglio di Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946, 43:05.39) e Pietro Pio Notaristefano (Atl. Don Milani, 44:22.40).

