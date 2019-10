LIVE Forlì: Cadetti, la seconda giornata

06 Ottobre 2019

In corso la seconda giornata dei Campionati italiani individuali e per regioni cadetti, a Forlì. Nella rassegna nazionale under 16, oggi in palio gli ultimi sedici titoli e anche i trofei per le rappresentative. Doppietta del Piemonte nei 300 ostacoli con la conferma di Ludovica Cavo, che domina la gara in 44.08, e la sorpresa al maschile di Francesco Moreno Ibidi (39.60). Sulla distanza piana, ancora un successo degli sprinter veneti: stavolta per merito di Loris Tonella con 35.59, mentre la cadetta trentina Nancy Demattè conquista la vittoria femminile (40.92). Si ripete anche la giavellottista emiliana Genet Galli, che lancia a 43,29. Anche quest’anno l’evento, alla 46esima edizione complessiva, è un’importante vetrina per i giovani talenti del movimento con 857 iscritti delle 21 squadre.

