LIVE Firenze: la seconda giornata delle multiple

Notizie e risultati in aggiornamento dalla prima edizione del Meeting 12+12 Epta-Deca, con Sveva Gerevini e Dario Dester in testa alle classifiche parziali

02 Agosto 2020

In corso la seconda e decisiva giornata del Meeting 12+12 Epta-Deca, l’edizione inaugurale dell’evento dedicato alle prove multiple al campo Bruno Betti di Firenze. Nell’eptathlon femminile, dopo sei gare su sette, la campionessa italiana Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) è al comando con 4880 punti, davanti a Eleonora Ferrero (Cus Genova, 4306) e alla junior Elisa Tosetto (Safatletica Piemonte, 4189). Tra gli uomini, al termine dell’ottava prova del decathlon, il ventenne Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) guida a quota 6355 e ancora in linea con il primato personale, inseguito da Lorenzo Naidon (Us Quercia Trentingrana, 6223) e Jacopo Zanatta (Silca Ultralite Vittorio Veneto, 5917), entrambi al rientro.

DECATHLON - Si riparte dai 110 ostacoli e Lorenzo Naidon timbra un altro personal best con 14.56 (0.0) e oltre due decimi di progresso, che si aggiunge a quelli di ieri nel lungo e sui 400 metri. Alle sue spalle Dester in 14.70 sfiora il recente 14.65 di Savona (ottenuto però non in una prova multipla), poi 15.16 per Zanatta. Nel disco torna in pedana Simone Cairoli (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), per una delle poche gare che ha in programma durante questo weekend, e coglie un buon 38,02 a mezzo metro dal proprio miglior risultato di sempre. Poco più dietro Zanatta (37,30) e Dester (37,23), circa tre metri in meno del decathlon di tre settimane fa a Casalmaggiore, invece Naidon perde qualche punto rispetto agli avversari con 33,93. L’asta con 4,70 va a Dester (che aveva saltato 4,90 al meeting di Vittorio Veneto). Prosegue la serie di record personali per Naidon, che sale a 4,60 incrementando di dieci centimetri il suo limite, e Zanatta supera la quota di 4,30.

EPTATHLON - Nel lungo 5,79 di Sveva Gerevini, sospinta da una generosa brezza di +3.9 dopo un nullo di apertura, ma poi riesce quasi a ripetersi con 5,77 e vento regolare (+0.4). È la terza misura in carriera per l’azzurra, non troppo distante dal personale di 5,95, mentre Eleonora Ferrero atterra a 5,62 (+2.3). Sulla pedana del giavellotto, i migliori lanci arrivano da due atlete ormai fuori gioco in classifica: Federica Palumbo (Us Sangiorgese), che in chiusura della prima giornata ha rinunciato ai 200 metri, piazza una spallata da 44,83 e la junior Sara Chiaratti (Trionfo Ligure) avvicina il PB con 41,05 dopo il personale di ieri nel peso (11,26). La leader Gerevini vede allontanarsi l’obiettivo del personale nell’eptathlon, anche se non è disprezzabile il suo 39,03, quindi per la Ferrero 35,21 e si fa notare la non ancora ventenne Scilla Benussi (Atl. Riviera del Brenta) cresciuta fino a 36,98.

(in aggiornamento)

