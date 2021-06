LIVE Dallavalle 17,35 a Grosseto, Forte 17,07!

(in aggiornamento) in DIRETTA STREAMING su atletica.tv la seconda giornata dei Campionati italiani juniores e promesse

12 Giugno 2021

Una giornata strepitosa per il triplo italiano. A Grosseto Andrea Dallavalle entra in una nuova dimensione con un volo alla misura di 17,35 (+1.7), diventando il quarto italiano di sempre dopo Fabrizio Donato (17,60), Daniele Greco (17,47), Paolo Camossi (17,45). Una misura che gli permette di ottenere lo standard di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo (era fissata a 17,14) e gli consegna la migliore prestazione italiana under 23: superato il 17,20 di Daniele Greco a Kaunas nel 2009. Il giorno tanto atteso è arrivato, per il 21enne piacentino delle Fiamme Gialle: sulla pedana che lo aveva avvicinato ai diciassette metri già quattro anni fa agli Eurojunior, sfonda finalmente quel muro che sembrava stregato, con un progresso enorme, di quaranta centimetri rispetto al personale di 16,95. Il “colpo” è al terzo salto della sua serie, ai Campionati italiani juniores e promesse, dopo due turni da 16,75 e 16,94. E quello che infonde ancora più ottimismo è che Dallavalle regala almeno venti centimetri alla misura, staccando addirittura prima dell’asse di battuta: si può fare ancora molto meglio di così. Ma non è finita. Perché se Dallavalle decide che è abbastanza per questa gara, sul palcoscenico entra Simone Forte (Fiamme Gialle), in pedana fuori classifica (è del 1996), e all’ultimo salto abbraccia i suoi primi 17 metri in carriera, 17,07 (+1.5), a sette centimetri dallo standard di Tokyo. Insieme al 17,14 dell’altro azzurro Emmanuel Ihemeje negli Stati Uniti (nella notte italiana), il triplo azzurro può davvero sognare.

SALTI - Non si ferma Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta). A una settimana dal titolo dell’eptathlon di Fabriano, la veneziana conquista anche il tricolore nel triplo, specialità prediletta. E allunga a 13,49 (+0.3), attuale seconda misura europea U20 dell’anno, a un mese dalla rassegna continentale di Tallinn. È notevole anche il progresso di Francesca Orsatti (Cus Parma), prima volta oltre i tredici metri, e in maniera sostanziosa: 13,19 (+0.4) con trenta centimetri di miglioramento. 12.66 (+0.1) per la terza piazza di Erica Fabbris (Pontevecchio Bologna). Oliveri-Basilotta-Neri nell’asta junior: a Matteo Oliveri (Atl. Virtus Lucca) basta 4,70 per il titolo (poi tre errori a 5,00), Giulio Basilotta (Fiamme Gialle Simoni) è secondo con 4,60, Lucio Neri (Assindustria Sport) 4,50 per il terzo posto.

LANCI - Riccardo Ferrara sempre più solido. Una garanzia, lancio dopo lancio. Il ventenne calabrese dei Carabinieri sfonda ancora i diciannove metri nel peso (19,42) ed è la quarta gara terminata a +19 in poco più di un mese (PB 19,80 a Reggio Calabria l’8 maggio). Non c’è storia per il titolo under 23, e questo era prevedibile anche alla vigilia, ma alle spalle di Ferrara cresce Francesco Trabacca (Enterprise Giovani Atleti) fino a 18,33. Per il terzo posto c’è Gabriele Castagna (Cus Pro Patria Milano, 15,38 PB). Nel disco, Benedetta Benedetti (Studentesca Rieti Milardi) apre la propria campagna tricolore con il titolo nel disco: 48,23 non lontana dal personale di 48,61. Domattina cercherà il bis nel peso, per brindare anche al neo arruolamento nel centro sportivo Esercito. Emily Conte (Atl. Riviera del Brenta) per il secondo posto (47,00), Alessia Pivato (Team Treviso) si migliora a 45,60 ed è terza.



MARCIA - Il “folletto” di Livorno colpisce ancora. Il titolo under 23 dei 10.000 di marcia su pista è per Davide Finocchietti (Libertas Unicusano Livorno): quando si sfila il cappellino e lascia andare i ricci al vento, è il segnale che è partito l’assalto decisivo, per prevalere nel tira e molla con Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle). Tre secondi a separarli al traguardo (42:37.25 Finocchietti, 42:40.45 Orsoni, ma ci si aspetta ben altri crono da due talenti così) e terzo posto per Aldo Andrei (Valsugana Trentino, 43:49.44), un altro medagliato europeo giovanile degli anni scorsi. Nonostante un minuto di sosta in penalty zone (a causa di tre rossi per sospensione) Emiliano Brigante si aggiudica la prova juniores: 42:56.16 per il portacolori della Trieste Atletica, meglio di Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946, 43:05.39) e Pietro Pio Notaristefano (Atl. Don Milani, 44:22.40).

