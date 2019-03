LIVE Cross: doppietta Bergamo in staffetta

(in aggiornamento) La prima giornata della rassegna tricolore di corsa campestre sui prati torinesi. Domani si assegnano i titoli individuali e per società

09 Marzo 2019

A Venaria Reale (Torino), nella prima giornata della Festa del Cross baciata da un sole primaverile, è l'Atletica Bergamo 1959 Oriocenter a fare doppietta in staffetta, al maschile e al femminile, nelle gare assolute che aprono in programma. Domani, domenica 10 marzo, in palio i titoli italiani individuali e per società, oltre al titolo per rappresentative cadetti.

DONNE - Si interrompe dopo tre anni il dominio della Cus Pro Patria Milano, ma resta in Lombardia il primo titolo del weekend tricolore. Festeggia l’Atletica Bergamo 1959 Oriocenter grazie alle neo-campionesse italiane della staffetta Federica Dalfovo (allieva), Claudia Locatelli (junior), Federica Zenoni (promessa) e Viola Taietti (senior). Il club bergamasco prende la testa al secondo dei quattro giri (8 km complessivi) e resta al comando fino al traguardo (29:26), il modo migliore per fare gli auguri alla compagna di squadra Marta Zenoni, che proprio oggi soffia su 20 candeline e domani sarà in gara nella prova individuale. Il team milanese campione uscente, con Eleonora Germani, Bianca Seregni, Nicole Reina ed Elena Romagnolo, guadagna due posizioni nell’ultimo giro sfruttando l’esperienza della Romagnolo che si lancia all’inseguimento della Taietti e trascina le compagne sul podio al secondo posto (29:48). Per la terza piazza c’è la Toscana Atl. Empoli (30:13) di Greta Settino, Anna Rizzuto, Caterina Ferretti e Linda Benigni.

VIDEO | PARLANO LE STAFFETTISTE DELL'ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER



IL PROGRAMMA

Sabato 9 marzo

14.15 Staffetta donne assolute e master 8 km (4x1 giro)

15.15 Staffetta uomini assoluti 8 km

16.00 Staffetta uomini master 8 km

18.00 Cerimonia di apertura

Domenica 10 marzo

9.30 Cadette (2 km)

9.50 Cadetti (3 km)

10.10 Allieve (4 km)

10.45 Allievi (5 km)

11.15 Juniores donne (6 km)

11.55 Juniores uomini (8 km)

12.40 Cross corto seniores-promesse donne (3 km)

13.05 Cross corto seniores-promesse uomini (3 km)

13.30 Seniores-promesse donne (8 km)

14.20 Seniores-promesse uomini (10 km)

TV - La Festa del Cross 2019 sarà trasmessa in diretta su RaiSport domenica 10 marzo dalle ore 13.30 alle 15.00. Le altre gare saranno in diretta su atletica.tv.

