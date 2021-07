Rieti: Bandaogo e Galuppi gli allievi più veloci

Nella prima giornata dei Tricolori under 18 il vicentino sfreccia in 10.58 ed è campione italiano nei 100 metri, la varesina 11.81 nel duello con Great Nnachi (11.84). Titoli delle siepi a Cafasso e Valduga

09 Luglio 2021

La prima giornata dei Campionati Italiani Allievi di Rieti elegge gli under 18 più veloci d’Italia nei 100 metri. Al maschile, il re dello sprint è il 17enne Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina), vicentino di Thiene, ex calciatore nato in Italia da genitori del Burkina Faso: il primato personale di 10.58 (-0.3) è il tempo con cui sfreccia davanti a Loris Tonella (Atl. Biotekna, 10.72) e Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni, 10.74). Al femminile, la 16enne Ludovica Galuppi (Bracco Atletica), varesina di Castellanza, conferma tutto il proprio talento con il successo in 11.81 (-0.1) nel testa a testa con la velocista e astista Great Nnachi (Battaglio Cus Torino, 11.84) ed è terza Agnese Musica (Polisport. Novatletica Chieri, 11.99).

SIEPI - Due dominatori nei 2000 siepi, entrambi pronti a decollare per gli Europei under 20 di Tallinn la prossima settimana. Al femminile Sofia Cafasso (Battaglio Cus Torino) sfonda i sette minuti e conquista il titolo con 6:54.33, distanziando le rivali Serena Frolli (Team Atletica Marche, 7:16.22) e Greta Chizzali (Eisacktal Raiffeisen, 7:20.68). Al maschile, non ci sono problemi per Simone Valduga (Quercia Trentingrana), trionfatore in 5:51.57. Bella lotta per le altre due piazze sul podio tra Andrea Noris (Bergamo Stars) secondo in 6:12.91 e Lorenzo Surico (Euroatletica 2002) terzo in 6:13.67.

LANCI - Prende la via del litorale romano la gara del martello allieve. Festeggia Giulia Rossi, scuderia di Valentino Brichese, maglia Fiamme Gialle Simoni: 58,45 il lancio vincente. Sul podio le fanno compagnia Vanessa Talacci (Atl. Estense, 55,43), trenta centimetri di primato personale per il secondo posto, e Melissa Casiraghi (Team-A Lombardia) che cresce di oltre quattro metri fino a 54,46. La prima martellata oltre i settanta metri (con l’attrezzo da 5 kg) regala la maglia tricolore all’astigiano Filippo Maria Iacocca (Vittorio Alfieri Asti) e l’ingresso nella top ten di sempre della categoria, al decimo posto. Il lanciatore allenato dal giovane Matteo Crivelli si porta a 70,38 e supera l’ex cadetto Pietro Camilli (Fiamme Gialle Simoni, 68,39) e Lorenzo Mattei (Studentesca Rieti Milardi, 64,52).

MARCIA - La mattinata tricolore si apre con le sfide della marcia. Nessun problema per Diego Giampaolo (Fiamme Gialle Simoni) che scappa via dal primo metro e si rende imprendibile per tutti, confermando il ruolo di favoritissimo: il ragazzo di Ostia, allenato dal papà Luca e da Orazio Romanzi, copre i 10.000 su pista in 46.15.50, con ampio margine sugli altri due marciatori laziali Ivan Giangaspero (Fiamme Gialle Simoni, 48:05.14) e Giorgio Lauria (Esercito Sport&Giovani, 48:13.62). Al femminile, nei 5000, non sbaglia Giada Traina, certamente non nuova a successi tricolori: la toscana dell’Atletica Livorno, allieva di Giorgio Favati, si impone con 24:28.34 nel duello con la tricolore cadette Giulia Gabriele (Fiamme Gialle Simoni, 24:32.50). Si migliora, per salire sul podio al terzo posto, Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno, 24:51.34).

PROVE MULTIPLE - A chiudere in testa la prima giornata del decathlon è Stefano Demo (Atl. Canavesana): 3867 punti. Lo seguono Alberto Nonino (Atl. Malignani Libertas, 3738) e Alessandro Carugati (Osa Saronno, 3516). Il tricolore indoor Demo primeggia nei 100 d’apertura (11.11/-0.2), poi si ripete con il personale nel lungo (7,02/+1.0), quindi è secondo nel peso (13,57) battuto da Emanuele Pancaldi (Pontevecchio Bologna, 13,96). Il salto in alto riscatta Nonino (1,92) e nei quattrocento che concludono il day 1 spicca ancora Demo con il PB di 49.62. Nell’eptathlon, la leader dopo quattro prove è Matilde Carboncini (Toscana Atl. Empoli Nissan) con uno score di 2951, soltanto quattro punti di vantaggio su Beatrice Carpinello (Battaglio Cus Torino, 2947), a sua volta con un divario di sole tre lunghezze su Annalisa Pastore (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari, 2944). Sono tutte lì. Carboncini si aggiudica i 100hs (14.31/+0.8), Eleonora Favaretto (Atl. Quinto-Mastella) è la migliore nel salto in alto (1,65), il peso è invece per Carpinello (12,52) e infine Carboncini - che è stata terza nella scorsa edizione, sempre a Rieti, ed è la tricolore indoor in carica - si prende anche il primo posto nella prova dei 200 con 25.87 (-1.4).

BATTERIE - Due finali da vivere tutte d’un fiato nei 100 metri (donne alle 18.40, uomini alle 18.50). Le batterie della mattinata accendono la battaglia. Al maschile il miglior tempo è di Eduardo Longobardi (Fiamme Gialle Simoni), autore di 10.70 (-0.9), e sono altri tre i velocisti sotto gli undici secondi, tutti gli altri più attesi: Loris Tonella (Atl. Biotekna) con 10.75 (-0.7), Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina) 10.77 (-0.3), il lunghista e sprinter Francesco Inzoli (Cus Pro Patria Milano) 10.82 (-0.9). Al femminile, la più veloce del primo round è Agnese Musica (Polisport. Novatletica Chieri) con 11.92 (vento nullo), pronta a confrontarsi in finale con la leader stagionale Ludovica Galuppi (Bracco Atletica) e l’astista-sprinter campionessa in carica Great Nnachi (Battaglio Cus Torino), entrambe a 11.96, rispettivamente con vento +0.1 e -1.4. Nelle batterie dei 400 ostacoli (finali sabato), migliori crono per Francesco Moreno Ibidi (Safatletica Piemonte, 54.30) tra gli allievi e per Sofia Trettel (Quercia Trentingrana, 1:02.79) tra le allieve.

