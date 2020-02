LIVE Ancona: Kaddari 23.85, è record nei 200

09 Febbraio 2020

(in aggiornamento) Nella giornata conclusiva dei Campionati italiani juniores e promesse, ad Ancona, la velocista Dalia Kaddari (Fiamme Oro) migliora il suo primato nazionale under 20 dei 200 metri con 23.85. Brillante debutto stagionale per l'azzurro del salto triplo Andrea Dallavalle (Fiamme Gialle) con la buona misura di 16,61.



DALLAVALLE ESORDIO OK - Parte con il piede giusto il 2020 di Andrea Dallavalle. Il triplista delle Fiamme Gialle si presenta determinato in pedana e piazza subito un 16,33 in avvio di gara, ad Ancona, che è già molto vicino al suo primato in sala di 16,38. È solo un assaggio perché il ventenne piacentino, azzurro ai Mondiali di Doha, riesce ad allungare con decisione: 16,61 al secondo salto. Nettamente incrementato il record personale indoor, e soltanto due volte ha fatto meglio all’aperto: in entrambe le occasioni balzando su una medaglia europea di categoria (16,87 per l’argento U20 nel 2017, poi il 16,95 del bronzo U23 nel 2019). Un bel segnale, al debutto in questa stagione, e adesso è la quinta promessa italiana di sempre al coperto.

400: BENATI AL TITOLO U20 - Nelle finali dei 400 metri, il crono di maggior spessore tecnico lo firma senza dubbio il non ancora 18enne Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), tricolore under 20 con un eccellente 47.58, primato personale in sala (lo scorso anno aveva corso in 47.74). Il romano è come sempre molto elegante nel primo giro, percorso in un 22.35 che la dice lunga sul tipo di avvio; il rettilineo conclusivo, come ovvio, diventa una salita ripida, ma Benati la scala senza troppe difficoltà, trascinando al di sotto del proprio limite anche Francesco Domenico Rossi (Geas Atletica), secondo in 48.21 (aveva 48.56); in quatto scendono al di sotto dei 49 secondi, con il siciliano Riccardo Meli (Cus Palermo) terzo in 48.67, e Matteo Raimondi (Pro Sesto) appena giù dal podio con un notevole 48.82.

BORGA-COIRO NEI 400 PROMESSE - Gran bel duello nella prova promesse donne. Titolo alla 21enne veneziana Rebecca Borga (Fiamme Gialle), che doma l’ottocentista Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre) fissando il personale al coperto in 53.92 (superato il 54.27 ottenuto lo scorso anno su questa stessa pista). Nella sua scia, progresso anche per la non ancora 20enne Coiro, che scende a 54.14 (due decimi meglio del 54.36 realizzato quest’anno). Partenza decisa per la Borga, in testa già nel primo rettilineo e alla campana, e poi capace di resistere al rabbioso ritorno della Coiro nella retta conclusiva. Terza piazza per Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Ispa Group), 54.76.

GHERGO SI MIGLIORA - Anche Angelica Ghergo, come Lorenzo Benati, non ha ancora raggiunto la maggiore età; eppure, è lei a dominare la finale dei 400 metri under 20, mostrando una grinta ed una determinazione davvero sorprendenti. La 17enne del Team Atletica Marche, due volte campionessa nazionale under 18 nel biennio precedente, va a prendersi il titolo italiano in 54.84, con un incredibile miglioramento di oltre un secondo (aveva corso in 55.91 il 25 gennaio, appena due settimane fa). Niente da fare per le avversarie: Eleonora Foudraz (Atletica Sandro Calvesi) è seconda in 56.55, mentre al terzo posto si piazza Clarissa Boleso (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), 56.91. Tra gli uomini under 23, in una finale incerta già in fase di pronostico, il titolo va a Matteo Fusari (Bergamo Stars), che chiude il doppio giro di pista in 48.73. Podio completato da Michele Falappi (Atl. Chiari, 48.92), e Jean Marie Robbin (Atletica Sandro Calvesi), 49.06.



OSTACOLI PER MONTINI E KOUA - Nei 60 ostacoli Mattia Montini era atteso al successo e non ha deluso le attese, avvicinando la miglior prestazione italiana promesse (7.72) da lui stesso stabilita a Bratislava il 26 gennaio scorso. Il 20enne carabiniere lombardo, reduce dall’impresa che ha dato aria nuova alla lista alltime della specialità (29 anni dopo il 7.73 Laurent Ottoz), fa sua la maglia tricolore con 7.77, resistendo al ritorno di Chituru Ali (7.82) e mettendo a frutto un’ottima fase centrale di corsa. Terzo posto per Giovanni Marchetti (Sef Virtus Emilsider), 8.03. Per quello che si era visto in mattinata, c’era un solo pretendente al titolo juniores: Franck Brice Koua (Cus Pro Patria Milano), capace di correre la batteria in 7.88 e soprattutto la semifinale in 7.76, secondo crono all-time di categoria (dietro il 7.64 realizzato due anni fa da Montini). Per il lombardo (di Magenta, nel milanese) di origini ivoriane, il titolo italiano di categoria arriva con 7.77, un solo centesimo peggio del freschissimo personale, ma due decimi meglio del 7.97 di Leonardo Porcu (Atl. Oristano, secondo) e del 7.99 di Massimo Avitabile (Atl. Vicentina), i compagni di podio per questa edizione 2020 della rassegna tricolore under 20.

DI LAZZARO E BESANA NEI 60HS - In campo femminile, la maglia tricolore promesse va alla carabiniera Elisa Di Lazzaro, che si impone, nonostante una partenza resa più complicata da un problema di stabilità dei blocchi, in 8.32. Per la 21enne triestina, sei centesimi di margine su Linda Guizzetti (Cus Pro Patria Milano, 8.38), e tredici sulla ex compagna di allenamento Desola Oki (Fiamme Oro, 8.45). Diciassettenni in evidenza nella finale dei 60hs under 20. Veronica Besana (Atl. Lecco Colombo Costruzioni) fa suo il primo gradino del podio con il personale portato a 8.43, due centesimi meglio di quanto fatto il 19 gennaio scorso; per lei, una buona progressione, ed una rapidità tra le barriere capace di fare la differenza. Alle sue spalle, ancora una “minore”, Giorgia Marcomin (Osa Saronno), 8.80, mentre il terzo posto va ad Erica Maccherone (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), in 8.86. Out al primo ostacolo l’altra favorita della vigilia Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), mentre cade sull’ultima barriera Chiara Smeraldo (Us Maurina Olio Carli) che era in corsa per la seconda posizione.

