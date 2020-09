LIVE Allievi, day 1 tricolore a Rieti

DIRETTA STREAMING su atletica.tv: nella prima giornata si assegnano i titoli dei 100 metri. Notizie e risultati in aggiornamento: Nnachi 11.87 in batteria nei 100

11 Settembre 2020

IN AGGIORNAMENTO

Day 1 a Rieti: è iniziato il weekend dei Campionati Italiani Allievi. Nella prima giornata si assegnano i titoli dei 100 metri al maschile e al femminile.

QUALIFICAZIONI

400hs - Manca un dominatore nel giro di pista con barriere, soprattutto tra gli uomini, di conseguenza il verdetto non è scontato e la gara apertissima. Federico Garofoli (Atl. Livorno) comincia da 54.70, Andrea Vanchetti (Assi Giglio Rosso Firenze) da 54.74. Crescono Edoardo Pasquale (Atl. Firenze Marathon) con 54.82 e Luca Ostanello (Bunker Sport) con 54.84, controlla Riccardo Ganz (Team Treviso): 55.16 per il veneto che due anni fa su questa pista vestì il tricolore da cadetto. Al femminile la migliore accreditata tra le partecipanti, Rita Agnese Rucco (Alteratletica Locorotondo), guida il riepilogo delle batterie con 1:04.08. Sotto l’uno-e-cinque anche Lucia Maria Massano (Sisport, 1:04.64) ed Elisabetta Munari (Atl. Sandro Calvesi, 1:04.99 PB).

SALTI DONNE – In dieci con 3,30, altre due con 3,20: la prima giornata di Rieti promuove le dodici finaliste del salto con l’asta e tra queste c’è anche Great Nnachi (Cus Torino) che si sdoppia tra salti e sprint, per provare a conquistare il titolo anche tra le allieve dopo le due affermazioni da cadetta. Le basta un salto a 3,30 per qualificarsi, ma sabato dovrà guardarsi soprattutto dall’astista dell’Audace Noale Chiara Centenaro (2,90, 3,10, 3,30 tutte alla prima), salita a 3,75 di recente, e da Matilde Poli del Centro Atletica Piombino. Qualche “x” per la campionessa in carica: la vincitrice di Agropoli 2019 Luce Barbi (Studentesca Rieti Milardi) si salva a 3,30 alla terza. Nel lungo, la tricolore indoor Marta Amani (Cus Pro Patria Milano) si candida per il titolo-bis dopo la qualificazione in 5,91 (+0.9) e in finale proverà a riaffacciarsi oltre i sei metri, già superati di slancio in inverno fino a 6,23. Le più vicine sono Francesca Orsatti (Cus Parma) con 5,80 (-0.4) e Matilde Guarino (Assi Giglio Rosso Firenze) con 5,67 (+0.5).

BATTERIE 100 ALLIEVE – Corre forte Great Nnachi. Chi l’ha conosciuta e apprezzata da astista negli anni della categoria cadette, oggi può anche ammirare una velocista di prospettiva. Non è certamente una sorpresa, dopo il titolo indoor dei 60 metri ad Ancona, ma l’11.87 della batteria, sospinta da un vento di +0.9, conferma che la portacolori del Cus Torino sa divertirsi anche in pista, sgretolando il personale di quasi tre decimi e bussando già alle porte della top ten di categoria, al primo anno (è 2004). Suo il miglior tempo del round iniziale, con tutte le rivali sopra i dodici secondi, a partire da Gaya Bertello (Polisport. Novatletica Chieri) con 12.04 (+1.1) e si fa avanti con decisione la 2004 Camilla Duri (Studentesca Rieti Milardi) capace di 12.16 (+0.9).

BATTERIE 100 ALLIEVI - La più veloce è quella di Angelo Ulisse, la più combattuta è quella che mette a confronto altri due protagonisti come Filippo Cappelletti e Yassin Bandaogo. Il 10.72 di Ulisse (Fiamme Gialle Simoni) è il crono di riferimento nelle batterie dei 100 metri (vento +0.1), con due centesimi di progresso sul personale, ma già nel primo round si accende la sfida tra il tricolore indoor dei 200 Cappelletti (Atl. Varesina Malpensa) e il campione italiano al coperto dei 60 Bandaogo (Atl. Vicentina), rispettivamente a 10.75 e 10.85 con vento alle spalle di +1.3, entrambi migliorati, e pronti alla lotta per il podio. Alla quale si iscrive anche Gabriele Mori (Atl. Livorno) con 10.80 (+1.5) mentre sotto gli undici secondi scendono pure Mattia Italo Arnaboldi (Atl. Riccardi Milano 1946) con 10.90 ( +1.5) e il tricolore cadetti dei 300 Loris Tonella (Atl. Biotekna Marcon) che “apre” con 10.94 (+0.3).

DECATHLON – Andrea Caiani (Team-A Lombardia) prende subito il largo nelle prime due prove, conquistando il successo nei 100 (11.37/+1.5) e nel lungo (6,85/-0.1). Nel peso si ferma a 11,83 e invece il più efficace è Edoardo Del Magro (Athletic Club Firex Belluno) con 14,17.

EPTATHLON – Le più attese, Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) e Matilde Carboncini (Toscana Atl. Empoli Nissan), tricolori del 2019 tra le allieve e le cadette, si spartiscono le due prove iniziali: Carboncini scende a 14.27 nei 100hs (+0.5), Brugnolo comanda nell’alto con 1,65. Il peso premia invece Beatrice Carpinello (Cus Torino) grazie a un lancio da 12,37. Nei 200 metri che chiudono la prima giornata spicca Giulia Riccardi (Gs Trilacum), davanti a tutte con 25.56 (+1.6), a precedere proprio Carboncini (25.91) e Brugnolo (26.22). Al giro di boa dell’eptathlon la leader provvisoria è quindi Brugnolo con uno score di 2926 punti ma con un vantaggio non così ampio nei confronti di Carboncini (2904) e in pressing c’è anche Riccardi (2859) grazie allo sprint finale.

Anche quest'anno sarà possibile seguire la manifestazione in diretta video streaming su atletica.tv nelle tre giornate di gare, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, per vivere le sfide e le emozioni della rassegna giovanile.

