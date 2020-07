L'orario degli Assoluti di Padova

È online il programma della rassegna tricolore in calendario dal 28 al 30 agosto allo stadio Colbachini: 34 titoli in palio

21 Luglio 2020

È online il programma orario degli Assoluti di Padova. La kermesse tricolore andrà in scena allo stadio Daciano Colbachini da venerdì 28 a domenica 30 agosto e sarà il primo atto di un Campionato Italiano Assoluto che quest’anno, come noto, è articolato su due prove, e che varrà anche per i titoli a squadre: la prima in Veneto e la seconda a Modena il 17-18 ottobre (Festa dell’Endurance) con le specialità del mezzofondo dai 1500 in su e della marcia. Padova metterà in palio 34 titoli nel weekend ed eleggerà anche i campioni italiani delle prove multiple. La prima giornata sarà soprattutto dedicata ai turni di qualificazione e alle multiple, il day 2 assegnerà 20 titoli e la giornata conclusiva i restanti 14. Gli Assoluti torneranno nella città del Santo a distanza di tredici anni dall’edizione del 2007 che si tenne allo stadio Euganeo.

DOWNLOAD - L'ORARIO DEGLI ASSOLUTI DI PADOVA (28-30 agosto)

L’orario potrebbe subire variazioni per esigenze organizzative

