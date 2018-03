L'Italia che corre: due maratone e 6 mezze

Tutte le manifestazioni del calendario nazionale, domenica 25 marzo, con migliaia di runners sulle strade italiane

24 Marzo 2018

Nel fine settimana che vede in programma la Stramilano e la Treviso Marathon, sono previsti tanti altri eventi di corsa su strada nel calendario nazionale. La sesta edizione dell’Unesco Cities Marathon, domenica 25 marzo, sarà uno spettacolo che coniugherà sport, arte, cultura e solidarietà, unendo idealmente tre città della provincia di Udine - Cividale del Friuli, Palmanova e Aquileia - appartenenti al Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Circa duemila gli iscritti tra runners, pattinatori e triatleti, con ventidue nazioni rappresentate e quattro continenti. Ci sarà infatti spazio anche per la Iulia Augusta Run K21, la nuova corsa sulla mezza distanza che partirà nello scenario di Piazza Grande a Palmanova, aperta agli appassionati del nordic walking, e per l’altrettanto inedita Unesco in Rosa, corsa e camminata interamente dedicata alle donne, con start da Terzo di Aquileia. Unesco Cities Marathon sarà inoltre maratona dei roller, una prova promozionale di nuoto, bici e corsa su due giornate e la corsa degli Special Olympics. Partenza della maratona alle ore 9.30 e traguardo, per tutti, nella splendida Piazza Capitolo ad Aquileia, tra l’antica Basilica, il campanile e il battistero. Tra i passaggi più suggestivi, l’attraversamento di Palmanova, la celebre “città stellata”, dal 2017 anch’essa entrata a far parte del Patrimonio dell’Unesco. Undici i comuni coinvolti: Cividale, Premariacco, Manzano, San Giovanni al Natisone, Chiopris Viscone, San Vito al Torre, Palmanova, Bagnaria Arsa, Cervignano, Terzo di Aquileia e Aquileia. Sulle strade friulane torna Saverio Giardiello (Montemiletto Team Runners), dopo aver vinto l’edizione 2017. Da seguire pure il marocchino Tarik Marhnaoui (Enterprise Sport & Service), classe 1992, primo a Ravenna nel 2015 e a Lucca nel 2016, accreditato di un primato personale di 2h20:15. In campo femminile da seguire, sulla mezza distanza, l’etiope Gedamnesh Mekuanent Yayeh (Atl. Brugnera Friulintagli).

RIVIERA DELLE PALME - Compie vent’anni la Maratonina dei Fiori. Un traguardo significativo per la gara di 21,097 chilometri che si svolge a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), sulla Riviera delle Palme, con partenza domenica 25 marzo alle ore 9.30 da piazza Giorgini su un percorso interamente pianeggiante che si snoda verso il lungomare per poi tornare nel centro della città. Nella Stracittadina non competitiva di 10,5 km aperta a tutti potrà correre anche chi vuole semplicemente divertirsi. Attesi tra gli altri il campione italiano 2015 di maratona Dario Santoro (Caivano Runners), i keniani Sammy Kipngetich (Atl. Saluzzo) e Gideon Kurgat (Atl. Virtus Cr Lucca), al femminile Vivian Jerop Kemboi (Atl. Saluzzo) e l’ex azzurra Marcella Mancini (Marà Avis Marathon). Organizza l’Atletica Avis San Benedetto del Tronto.

AGROPOLI - La 19ª Agropoli Half Marathon - Mezza Maratona del Mediterraneo va in scena il 25 marzo, nel giorno della domenica delle Palme, con partenza alle 9.30 dal lungomare di via Risorgimento ad Agropoli (Salerno) che accoglierà anche l’arrivo, dopo aver toccato i maestosi templi di Paestum su un percorso altamente suggestivo. L’evento è dedicato dall’Atletica Libertas Agropoli a Pietro Mennea, che è stato testimonial della manifestazione.

LAGO DI CALDARO - Anche quest’anno gli organizzatori del Südtiroler Laufverein si aspettano un gran numero di presenze per la Sportler Mezza Maratona del Lago di Caldaro, in provincia di Bolzano, arrivata domenica 25 marzo alla sua tredicesima edizione. Il percorso è lungo 21,097 km, ovvero due giri completi del lago. Per gli handbiker e i partecipanti alla corsa panoramica Memorial David Pichler e alla non competitiva, il tracciato prevede un unico giro di 10,55 km. In gara il marocchino Khalid Jbari (Athletic Club 96 Alperia), vincitore nella passata stagione.

SALENTO - Domenica 25 marzo si corre a Parabita (Lecce) la 19ª Maratonina Salento d’Amare - Memorial Pippi e Antonio. Quattro i comuni coinvolti dai 21,097 km del tracciato che alterna borghi e strade poderali, centri storici e macchia mediterranea: Alezio, Sannicola e Tuglie, nell’evento allestito dalla Podistica Parabita. Il via della mezza maratona alle ore 9.00, nel ricordo di Pippi Leopizzi e Antonio Orsini, preceduta alle 8.50 dalla “Running and walking to Rosa” (Rete onco-ematologica salentina), un percorso di camminata veloce non competitivo, lungo 10 km, i cui proventi saranno interamente devoluti a favore dell’associazione “Angela Serra - Italia Memmi Ferrari” per la ricerca sul cancro. Durante la manifestazione saranno presenti i “volontari del sorriso” del gruppo “Pacer - gli originali”, invece medaglie e trofei sono realizzati in legno d’ulivo.

IN SICILIA - Edizione inaugurale per la Maratonina Riviera di Ponente, domenica 25 marzo a Donnalucata (Ragusa), organizzata nel territorio comunale di Scicli dall’associazione culturale Peppe Greco. Partenza e arrivo al Porto di Donnalucata. Non c’è solo la gara sulla canonica distanza dei 21,097 chilometri, ma anche due non competitive di 10 km e 5 km con fini benefici. Le quote d’iscrizione alle due prove più brevi saranno devolute all’associazione “Nessuno escluso” dei ragazzi del centro diurno per minori di Scicli “Istituto Maria SS. del Rosario”.

l.c.

(da comunicati stampa Organizzatori)

