L’asta online: Donato, Re, Coe, Lyles e...

Continua l’iniziativa di solidarietà “We Run Together” per gli ospedali di Bergamo e Brescia: in palio anche una cena a casa del bronzo olimpico Fabrizio Donato

16 Luglio 2020

Prosegue “We Run Together”, la gara di beneficenza promossa da Athletica Vaticana, Fiamme Gialle, Cortile dei Gentili e FIDAL Lazio per sostenere il personale sanitario degli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo e Fondazione Poliambulanza di Brescia. È online la sesta tranche di oggetti o esperienze all’asta: tutti gli appassionati sportivi potranno contribuire alla raccolta fondi, cercando di aggiudicarsi uno dei premi, tra cui cimeli autografati ed esperienze con i nostri atleti fino a venerdì 24 luglio, sulla piattaforma https://www.charitystars.com/collection/we-run-together-it. Tanti i protagonisti azzurri di questo nuovo lotto, come Fabrizio Donato, Antonella Palmisano, Davide Re, ma anche l’olimpionico di maratona Stefano Baldini e la giovane lunghista Larissa Iapichino. Tanti anche i personaggi dell’atletica mondiale dal presidente di World Athletics Sebastian Coe, al campione del mondo dei 200 metri Noah Lyles, all’astista brasiliano Thiago Braz, medaglia d’oro olimpica a Rio 2016.

Il generale Vincenzo Parrinello, comandante del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle, ha dichiarato: “Sono particolarmente soddisfatto dell’adesione alla nostra iniziativa di grandi personaggi dell’atletica mondiale, oltre naturalmente agli atleti italiani. Dopo le grandi squadre della Serie A di calcio, anche Sebastian Coe, Blanka Vlasic, Katerina Stefanidi, Thiago Braz Da Silva, Mary Keitany, Sandi Morris, Stefano Baldini, Fabrizio Donato, Antonella Palmisano, Davide Re, Larissa Iapichino, Don Vincenzo Puccio, hanno aderito all’appello delle Fiamme Gialle e di Athletica Vaticana. Oltre naturalmente a Filippo Tortu, Gimbo Tamberi e Yeman Crippa che sono stati presenti nei primi lotti. Ricordo come una grigia mattinata in pieno lockdown, insieme all’amico Giampaolo Mattei di Athletica Vaticana, abbiamo pensato di non vanificare gli sforzi fatti sino a quel momento per organizzare il meeting che si sarebbe dovuto svolgere a Castelporziano il 21 maggio”.



“Abbiamo cominciato a pensare all’asta per correre insieme una gara di solidarietà - continua Parrinello - e, il 20 maggio, quando siamo stati ricevuti in udienza privata dal Santo Padre, è stato proprio lui a darci un ulteriore incoraggiamento ad andare avanti, mettendo addirittura a disposizione alcuni suoi doni personali.

Mi ha fatto inoltre particolarmente piacere vedere che, alcuni atleti delle Fiamme Gialle, non si siano limitati a mettere a disposizione un loro personale oggetto, ma siano andati oltre, aprendo le loro case con un invito ad una cena preparata personalmente: un modo diverso, più coinvolgente, di mettersi a disposizione per un fine solidale”.

I PREMI IN PALIO FINO AL 24 LUGLIO

Il libro autobiografico di Sebastian Coe Running My Life e la polo di World Athletics, che saranno entrambi autografati ad asta aggiudicata.

La maglia della nazionale degli Stati Uniti d’America di atletica leggera di Sandi Morris, autografata, e il pettorale dei campionati mondiali di Doha 2019, autografato.

La polo della nazionale greca di atletica leggera dell’astista Katerina Stefanidi, autografata.

La canottiera della nazionale brasiliana di atletica leggera dell’astista Thiago Braz, autografati.

La canottiera della nazionale croata di atletica leggera indossata da Blanka Vlasic alle Olimpiadi di Rio 2016, autografata, e le scarpe da gara di salto in alto usate all'inizio della carriera, autografate e conservate come simbolo.

La canottiera da gara della nazionale del Kenya di Mary Keitany, autografata, e il pettorale numerato di gara con cui ha partecipato alla maratona di New York nel 2019.

Le scarpe di Noah Lyles, campione del mondo dei 200 metri, autografate.

La maglia della nazionale italiana di atletica leggera del campione olimpico di maratona Stefano Baldini, autografata, e le sue scarpe da gara, autografate.

Le scarpette da gara, gli occhiali da sole ed il tradizionale e famoso fiore fermacapelli che utilizza nelle sue competizioni Antonella Palmisano, e una cena per una persona a Roma (Castelporziano), dopo aver assistito ad un allenamento dell’atleta: la persona sarà ospite a casa di Antonella che preparerà personalmente la cena.

Un weekend per una persona al Centro Sportivo della Guardia di Finanza di Roma (Castelporziano), con arrivo il venerdì sera e partenza la domenica dopo il pranzo, e un allenamento sabato con Davide Re e pranzo in sua compagnia.

Una cena per due persone a Roma (Castelporziano), a casa di Fabrizio Donato, con la sua famiglia.

Il completo top e short della nazionale italiana di atletica leggera di Larissa Iapichino, con cui ha vinto i campionati europei under 20 di Boras 2019 nel salto in lungo, autografato, e le sue scarpe da allenamento, autografate.

La canottiera da gara di Athletica Vaticana di Don Vincenzo Puccio autografata (con dedica) e un allenamento con Don Vincenzo.

La mascherina autografata di Oney Tapia e una giornata di allenamento con l’atleta.

La maglietta della campionessa azzurra di equitazione Sara Morganti, indossata durante i suoi primi Giochi Paralimpici di Londra 2012, dove è riuscita a conquistare un prezioso quarto posto.

