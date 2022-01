L’abbraccio dell’atletica ad Alessio Giovannini

Il Memorial ad Ancona: premiato lo junior Ulisse, 6.68 nei 60 e secondo under 20 di sempre dopo Tortu. Al femminile vince Gasparelli (7.48)

16 Gennaio 2022

Protagonisti i giovani sprinter nel Memorial Alessio Giovannini, al Palaindoor di Ancona, con brillanti risultati sui 60 metri. Nel meeting che a tre anni esatti dalla scomparsa ricorda il giornalista, colonna dell’Area Comunicazione FIDAL, il premio va ai più veloci: Angelo Ulisse (Fiamme Gialle Simoni) con 6.68 diventa il secondo under 20 italiano di sempre, dietro soltanto al record nazionale juniores di Filippo Tortu (6.64 nel 2017) e al pari di Pierfrancesco Pavoni, mentre al femminile Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino), classe 2004, si migliora di nuovo in questa stagione con 7.48. Il 18enne pontino di Sezze, bronzo europeo di categoria con la 4x100 azzurra nella scorsa estate, abbassa il personale complessivamente di un decimo esatto dopo essere sceso a 6.72 in batteria. Alle sue spalle gli under 23 Francesco Sansovini (Olimpus) e Marco Ricci (Nissolino Sport), entrambi in 6.71.

La sammarinese Gasparelli, che ha già indossato la maglia della Repubblica del Titano nelle competizioni internazionali, firma il miglior crono nella prima prova e toglie altri due centesimi al 7.50 di domenica scorsa. Ma nel secondo round davanti a tutte c’è la giovanissima Alice Pagliarini (Atl. Fano Techfem), 16 anni ancora da compiere, con un eccellente 7.51 dopo il 7.53 della batteria per salire al terzo posto nelle liste italiane under 18 di sempre, al debutto nella categoria e a soli sei centesimi dal primato allieve di Ludovica Galuppi (7.45 un anno fa). In finale Gasparelli seconda con 7.53 incalzata dalla coetanea Aurora Brugnoli (Fiamme Gialle Simoni) che sigla un doppio 7.54, invece nel primo turno da sottolineare anche il 7.52 dell’altra junior Ilenia Angelini (Asa Ascoli Piceno).

A consegnare il premio, tra gli applausi del pubblico, la famiglia di Alessio: i fratelli Patrizio e Amore, il nipote Francesco, che hanno ricevuto alla memoria la Quercia al merito atletico di primo grado. In apertura della cerimonia l’intervento del presidente FIDAL Marche, Simone Rocchetti, per ricordare l’indimenticabile figura di Alessio, venuto a mancare nel 2019 a soli quarant’anni di età, sottolineando il suo fondamentale lavoro per il Comitato regionale e la sua profonda carica umana, prima di leggere il messaggio del presidente FIDAL Stefano Mei: “Ho conosciuto Alessio quando ero consigliere federale, l’ho visto nascere come collaboratore della FIDAL e poi come dipendente. A parte l’amicizia, ho sempre apprezzato la sua professionalità, la sua bontà d’animo e la sua disponibilità assoluta, a volte anche troppa, che nasceva dalla passione smisurata che aveva per l’atletica, e in un mondo come quello di oggi è difficile trovare una persona così disponibile. Ho perso un amico e l’atletica ha perso un grandissimo professionista”.

(in aggiornamento)

