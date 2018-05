Jesolo e Arezzo sulla strada del weekend

Due maratoneti azzurri in gara sui 10 chilometri nel fine settimana: sabato Faniel alla Jesolo Moonlight 10K e domenica La Rosa nella Scalata al Castello di Arezzo

25 Maggio 2018

Sabato 26 maggio, al tramonto, scatta l’ottava edizione della mezza maratona internazionale Jesolo Moonlight Half Marathon. Partenza alle ore 19.30 da piazza Milano, preceduta dalla Jesolo Moonlight 10K con start alle 19.00 che attende in azione Eyob Faniel, portacolori del Venicemarathon Club e vincitore nel 2017 proprio della maratona di Venezia. Questa è una manifestazione a lui cara, che lo ha visto trionfare nel 2015 sui 21,097 km e l’anno scorso sulla distanza più breve. Dopo un intenso periodo di allenamento, la gara di 10 chilometri servirà a Faniel per testare il suo stato di forma in vista della mezza maratona ai Giochi del Mediterraneo di fine giugno, mentre domenica 12 agosto sarà uno dei quattro azzurri al via della maratona dei Campionati Europei di Berlino. Nel 2018 l’allievo di Ruggero Pertile ha saputo migliorarsi per ben tre volte sui 21,097 chilometri, portando il suo personale a 1h02:27, e correre i 10 km su strada in 28:45.

La mezza maratona di Jesolo vede invece tra i favoriti l’eritreo Mogos Shumay, che ha conquistato il successo un mese fa alla Padova Marathon dopo il secondo posto alla Stramilano in 1h00:40. A sfidarlo ci sarà un plotone di keniani formato da Daniel Kipkirui Ngeno (1h02:12 di record personale), James Murithi Mburugu (1h02:14) fresco vincitore della mezza maratona di Cernusco sul Naviglio, Paul Tiongik (1h02:37), Jonah Kiplagat Kemboi e Jonathan Kosgei Kanda. Per l’Italia in gara l’aviere Francesco Bona, secondo nel 2015 e sesto lo scorso anno. In campo femminile, la miglior accreditata è la keniana Lenah Jerotich che vanta un personale sulla distanza di 1h11:23, seguita dalle connazionali Lucy Liavoga (1h11:54) e Vivian Jerop Kemboi.

Presente inoltre la vicentina Maurizia Cunico (Atletica Casone Noceto), terza nel 2012.

LA ROSA AD AREZZO - Torna ad Arezzo domenica 27 maggio la Scalata al Castello, per la sua 46esima edizione. Alle ore 18.45 la gara maschile di 10 chilometri su strada che annuncia la presenza del pluricampione olimpico e mondiale dei 3000 siepi, il keniano Ezekiel Kemboi, e dell’azzurro Stefano La Rosa (Carabinieri), recente campione italiano dei 10.000 metri su pista nella rassegna tricolore svolta a Ferrara e selezionato per la maratona degli Europei di Berlino. Poi il keniano James Kibet, vincitore del Campaccio, e tanti altri africani tra cui il burundese Olivier Irabaruta, l’ugandese Geofrey Kusuro, i keniani Ishmael Kalale e Paul Tiongik ma soprattutto il marocchino Jaouad Chemlal, vincitore della scorsa edizione della Scalata. Poi al via il giapponese Takuya Fujikawa, uomo da 2h11:59 nella maratona.

La prova femminile di 5 km dalle ore 18.15 attende le azzurre Silvia La Barbera (Caivano Runners), Valeria Roffino (Fiamme Azzurre) e la 18enne Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre), bronzo europeo under 20 dei 3000 metri, che dovranno vedersela con una nutrita pattuglia di atlete africane guidate dalla keniana Lucy Wambui Murigi, campionessa del mondo di corsa in montagna, poi le ugandesi Doreen Chesang e Adha Munguleya, la spagnola Andrea Romero e le keniane Lenah Jerotich, Vivian Jerop Kemboi, Ivyne Jeruto Lagat ed Emmy Chepkurui, ma anche le etiopi Belay Tegegn e Gedamnesh Mekuanent nella manifestazione organizzata dall’Unione Polisportiva Policiano Arezzo Atletica.

(da comunicati stampa Organizzatori)

