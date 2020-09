Jepchirchir, mezza da primato a Praga

Record del mondo nei 21,097 km only women per la keniana (1h05:34), oro mondiale 2016 nella mezza. Al maschile il connazionale Kandie 58:38, quinto di sempre

05 Settembre 2020

Quattro record del mondo in meno di dodici ore. E sì, anche questo è un primato. Dopo aver raccontato e celebrato i record dell’ora di corsa di Sifan Hassan e Mo Farah, e quello dei 20.000 di Bashir Abdi, sempre in Diamond League a Bruxelles, la prestazione che completa il poker arriva dalla mezza maratona di Praga. Il crono: 1h05:34. È il tempo con cui la keniana Peres Jepchirchir è diventata la migliore di sempre in una 21,097 km di sole donne, ricordando che il primato per una mezza in gara mista donne-uomini è l’1h04:31 dell’etiope Ababel Yeshaneh in febbraio a Ras Al Khaimah. Start alle 6.20, circuito di 1280 metri da coprire per sedici volte e mezzo, nei giardini di Letna, della capitale ceca. Parterre ridotto a nove donne, di cui due lepri, che hanno dettato l’andatura per i primi cinque chilometri, prima che Jepchirchir si mettesse in proprio (30:32 al decimo chilometro), un ritmo che la campionessa del mondo di specialità del 2016 ha un po’ pagato nella parte conclusiva: “Ero davvero stanca negli ultimi cinque chilometri”, ha ammesso. “Sono felice nonostante avessi pensato di correre in 1h04:50”.

Con il tempo di oggi la 26enne keniana ha aggiornato il precedente record detenuto dall’etiope Netsanet Gudeta, 1h06:11 con cui aveva trionfato nell’ultima edizione dei Mondiali di mezza a Valencia, nel 2018. E Jepchirchir ha migliorato per la seconda volta un record della mezza, tre anni dopo l’1h05:06 che nel 2017, per meno di due mesi, è stato il limite mondiale in una gara mista. Alle sue spalle, oggi, altre due keniane: Brenda Jepleting (1h07:07) che era partita come lepre e Dorcas Kimeli (1h07:14). Al maschile, successo in 58:38 per il keniano Kibiwott Kandie, una prestazione che l’ha portato al quinto posto delle liste alltime nei 21,097 km. Staccati già al decimo chilometro i connazionali Philemon Kiplimo (59:56) e Benson Kipruto (1h00:06).

