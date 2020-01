Indoor: sprint di inizio stagione, Lai 6.69

A Modena il tricolore assoluto dei 60 metri a un centesimo dal personale, Iapichino esordio junior da 8.66 sui 60 ostacoli. Prime gare per Cairoli nell'eptathlon in Francia

11 Gennaio 2020

Nel secondo weekend del 2020, riparte l’attività dell’atletica al coperto in molti impianti italiani. Oggi si gareggia in nove sedi: Ancona, Modena, Padova, Udine, Parma, Firenze, Bra, Rieti, Varese. A Modena il campione tricolore dei 60 metri Luca Lai sfiora il record personale con 6.69 in finale, a un solo centesimo dal suo primato, dopo il 6.70 della batteria. Il 27enne velocista sardo, che da quest’anno indossa la maglia del club scudettato dell’Athletic Club 96 Alperia Bolzano, è ora il capolista stagionale davanti ad Antonio Infantino, sceso a 6.73 il 5 gennaio sulla pista di Lee Valley, in Gran Bretagna. Nel meeting emiliano alle sue spalle il 22enne Freider Fornasari (La Fratellanza 1874 Modena), con il PB di 6.83. Applausi anche per il 16enne Yassin Bandaogo (Atl. Vicentina): all’esordio da allievo firma un 6.85 che lo fa diventare il sesto under 18 italiano alltime, ma è secondo tra gli atleti al primo anno di categoria. Veneto di Thiene, con origini del Burkina Faso, nel 2019 ha dominato tra i cadetti (secondo under 16 di sempre con 8.90). Al femminile progresso della 21enne reggiana Laura Fattori (La Fratellanza 1874 Modena), con un doppio 7.62. Debutto tra le juniores di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon). La campionessa europea under 20 del lungo si mette alla prova sui 60 ostacoli e chiude due volte al secondo posto, con 8.75 in batteria e 8.66 in finale nelle gare vinte da Giulia Guarriello (Atl. Guastalla Reggiolo), terza nella scorsa stagione alla rassegna tricolore di categoria, che si migliora in entrambe le occasioni con 8.74 e 8.64. Nei 60hs assoluti Nicla Mosetti (Bracco Atletica) si riporta a 8.46. [RISULTATI/Results]

In azione a Padova gli specialisti delle prove multiple. Nell’eptathlon al comando Dario Dester (Cremona Sportiva Atl. Arvedi), quinto in estate nel decathlon agli Europei under 20, con 3072 punti e due successi parziali: 7.08 (PB) nei 60 metri e 7,25 nel lungo, all’esordio da promessa. Appena entrato nella nuova fascia di età anche Lorenzo Pezzolato (Fiamme Oro), primatista allievi, che è in testa nell’eptathlon juniores a quota 2970.

La tricolore assoluta del pentathlon Sveva Gerevini (Cremona Sportiva Atl. Arvedi) inizia avvicinando il personal best sui 60 ostacoli con 8.88, poi nell’alto non va oltre 1,57 e spedisce il peso a 11,57. Nelle altre gare, la ventenne veronese Anna Polinari (Atl. Brescia 1950 Ispa Group) riesce a limare il proprio limite sui 200 metri con 24.39. [RISULTATI/Results]

Giovani ostacolisti in evidenza anche nel meeting inaugurale al Palaindoor di Ancona. Sui 60hs allievi il 16enne Mouhamed Pouye (Atl. Ravenna) demolisce due volte il suo primato con 8.04 in batteria e 8.00 in finale. Tra gli assoluti Francesco Ferrante (Atl. Firenze Marathon) corre in 7.93 dopo il 7.94 del primo turno. Conferma il suo buon momento Annalisa Spadotto Scott (Bracco Atletica) con 24.48 nei 200 metri. La 23enne sprinter, una settimana fa al personale nei 60 di Padova con 7.63, oggi finisce davanti ad Alessia Tirnetta (Studentesca Rieti Milardi, 24.69) e alla 19enne Eloisa Coiro (Fiamme Azzurre), tricolore assoluta degli 800 metri, terza con 24.71 in questo test di velocità. [RISULTATI/Results]

In Francia, al meeting X-Athletics di Aubière, comincia la stagione per l’azzurro delle multiple Simone Cairoli. Nei 60 metri dell’eptathlon il portacolori dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni fa segnare il crono di 7.09, che vale il quinto posto provvisorio, ma diventa terzo in classifica con 7,26 nel lungo. Dopo tre prove è invece settimo, per aver lanciato il peso a 12,71.

