Il super sabato dell’atletica italiana

Day 2: domani in diretta Rai agli Assoluti di Padova Tortu vs Jacobs nei 100, Tamberi nell’alto, Iapichino nel lungo, Bogliolo 100hs, e tanti altri big azzurri. Venti titoli da assegnare, si comincia alle 10 su Atletica TV

28 Agosto 2020

Lo sguardo verso il cielo, nell’augurio che i temporali previsti su Padova lascino spazio ai lampi azzurri. Dopo il venerdì inaugurale, si prospetta un sabato grandi firme agli Assoluti dello Stadio Colbachini, nell’edizione numero 110 della rassegna tricolore. In poche ore, soprattutto nel tardo pomeriggio, si assegnano in rapida successione 20 titoli italiani e si alternano sulle otto corsie azzurre e sulle pedane dell’impianto veneto alcuni dei principali nomi dell’atletica italiana: diretta tv dalle 17.30 su RaiSport+HD ma già dalle 10 la giornata può essere seguita live su atletica.tv.

Alle 19 - secondo il programma aggiornato a giovedì - è in “scaletta” uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna: sbarca ai campionati italiani il duello tra Filippo Tortu (Fiamme Gialle) e Marcell Jacobs (Fiamme Oro), per la prima volta uno di fronte all’altro non in un meeting ma nell’evento che assegna la maglia tricolore. Tortu, finalista mondiale, azzurro più veloce della storia con il 9.99 di due anni fa, e Jacobs, leader 2020 con 10.10 e terzo azzurro di sempre con il 10.03 corso proprio a Padova nel 2019, si contendono il titolo. Semifinale alle 18.10, finale poco meno di un’ora dopo, per un duello al quale vuole aggiungersi anche Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia) capace di 10.22 in stagione. Direttamente in finale nell’alto Gianmarco Tamberi (Atl. Vomano): il recordman nazionale e campione europeo indoor intende risollevarsi dal 2,24 di venerdì scorso ad Ancona che l’ha lasciato insoddisfatto e punta a riportarsi su misure di valore come il 2,29 di Leverkusen o ancora di più il 2,31 dell’inverno. Contro Gimbo, potrebbe saltare anche Stefano Sottile (Fiamme Azzurre), tricolore in carica, a lungo capolista mondiale nella scorsa stagione con 2,33, in recupero da un infortunio alla caviglia del piede di stacco e deciso comunque a gareggiare.

Il pomeriggio fittissimo di finali propone anche due donne-copertina dell’atletica di casa nostra: Luminosa Bogliolo (Fiamme Oro) è attesa alla prova che assegna il podio nei 100hs, opposta a Elisa Di Lazzaro (Carabinieri), e la 18enne Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon) salta nel lungo, rientrando dopo il formidabile 6,80 di Savona, quarta prestazione mondiale dell’anno. In pista anche i 100 donne con le staffettiste primatiste italiane e finaliste mondiali della 4x100 Anna Bongiorni (Carabinieri) e Irene Siragusa (Esercito), i 110hs con Lorenzo Perini (Aeronautica) e Hassane Fofana (Fiamme Oro), le finali dei 400 e degli 800 dopo le batterie del venerdì. In pedana l’ottavo al mondo dell’asta Claudio Stecchi (Fiamme Gialle), il saltatore da 8,12 Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) nel lungo, gli uomini del giavellotto e del disco, le donne del martello (tra cui Sara Fantini, Carabinieri) e del peso. Si completa anche il programma del decathlon e dell’eptathlon e il day 2 termina con le staffette 4x100 al maschile e al femminile, a conclusione di quasi undici ore tutte da vivere. Con l’arrivederci alla domenica pomeriggio e agli altri 14 titoli da assegnare.

