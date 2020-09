Il romano Abeykoon 10.16 nei 100

A Dessau (Germania) lo sprinter dello Sri Lanka che si allena a Castelporziano con Licciardello batte il capolista europeo stagionale Almas (10.18)

Cresce ancora il portacolori dell’Atletica Futura Roma Yupun Abeykoon. Il 25enne dello Sri Lanka, a Dessau, in Germania, ha corso i 100 metri in un notevole 10.16 (+0.4) vincendo la finale di fronte al capolista europeo stagionale, il tedesco Deniz Almas (10.18). È il primato personale e anche il record nella sua nazione: prima di oggi aveva 10.31 ma negli ultimi giorni era già parso in rampa di lancio con il 10.29 ventoso di Latina e il 10.32 di Rieti. Dal 2016 con l’Atletica Futura, attualmente si allena sotto la guida del campione europeo indoor della staffetta 4x400 a Torino 2009 Claudio Licciardello nel centro sportivo delle Fiamme Gialle a Castelporziano (Roma). Già al personale in batteria con 10.23 (+1.6), in finale ha tirato fuori il meglio di sé. Per un risultato che va ben oltre le attese.

(ha collaborato Christian Diociaiuti/FIDAL Lazio)

