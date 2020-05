I webinar della settimana

Il calendario delle videoconferenze di AtleticaViva Online (26-29 maggio): in agenda anche "La storia siamo noi" con le leggende degli ostacoli azzurri Morale, Frinolli, Ottoz e Mori

23 Maggio 2020

Nuove occasioni di aggiornamento tecnico e un altro appuntamento con la storia: è il programma della prossima settimana dei webinar di AtleticaViva Online. Con il ritorno in pista degli atleti e dei tecnici, gli orari degli incontri si stanno progressivamente spostando verso la fascia serale e l’intenzione è mantenere viva la piattaforma e il calendario delle videoconferenze anche nei prossimi mesi, settore per settore, pur con ritmi ridotti.

Il primo appuntamento della settimana è un salto indietro nel tempo, tra epoche diverse e gloriose degli ostacoli italiani: il webinar “La storia siamo noi - Ostacolisti formidabili” offrirà un appassionante confronto tra Tito Morale (bronzo olimpico dei 400hs a Tokyo 1964), Roberto Frinolli (oro europeo dei 400hs a Budapest 1966), Eddy Ottoz (bronzo olimpico dei 110hs a Città del Messico 1968) e Fabrizio Mori, campione del mondo dei 400hs a Siviglia 1999 e primatista italiano della specialità. Il webinar-evento sarà moderato da Gianni Tozzi e Andrea Giannini nella serata di martedì, alle 20.45.

Doppio binario per giovedì. Nel pomeriggio, alle 17, il settore del mezzofondo si concentra sulla psicologia dello sport con Pietro Trabucchi e i suoi approfondimenti su “motivazione e resilienza” e “neuroscienza della motivazione” (incontro moderato dal direttore tecnico Antonio La Torre). E nella stessa giornata, ma alle 21, è il bronzo olimpico del triplo di Londra 2012 Fabrizio Donato a mettere a disposizione la propria esperienza e capacità comunicativa con le proposte rivolte ai saltatori per apprendere il corretto uso delle braccia. Chiude il ciclo di webinar settimanali il settore della velocità, venerdì alle 20.45: è Giorgio Frinolli ad affrontare il tema del riscaldamento, nell’incontro moderato da Riccardo Pisani.

martedì 26 maggio, ore 20.45 - Ostacoli - La storia siamo noi: ostacolisti formidabili (Salvatore Morale, Roberto Frinolli, Eddy Ottoz, Fabrizio Mori, moderano Gianni Tozzi e Andrea Giannini)

giovedì 28 maggio, ore 17.00 - Mezzofondo - La psicologia dello sport (Pietro Trabucchi, modera Antonio La Torre)

giovedì 28 maggio, ore 21.00 - Salti in estensione e alto - Proposte per l’apprendimento di abilità motorie per l’utilizzo efficace degli arti superiori nei saltatori (Fabrizio Donato)

venerdì 29 maggio, ore 20.45 - Velocità - Il riscaldamento (Giorgio Frinolli, modera Riccardo Pisani)

ISCRIZIONI

Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom. Le iscrizioni sono aperte da due giorni prima della videoconferenza fino a due ore dall’inizio. Via mail (una mail per ogni webinar a cui ci si vuole iscrivere) indicando “iscrizione” nell’oggetto e scrivendo a:

Corsa in montagna, trail e ultradistanze: mountain.trail@fidal.it

Lanci: fedeapolloni87@gmail.com

Marcia: massimiliano.cortinovis1@gmail.com

Mezzofondo: tengattinimarco@gmail.com

Ostacoli: gianni.tozzi@gmail.com

Prove multiple: grazianocamellini@gmail.com

Salto in alto: ciottigiulio@gmail.com

Salti in estensione: enricolazzarin2@gmail.com

Salto con l’asta: andrea@andreagiannini.com

Velocità: riccardo.pisani@atelierpisani.it

