I meeting del 25 aprile: Fantini 68,34

A Modena in azione la martellista, a Padova nell’asta Molinarolo 4,40 indoor, a Roma 55,39 per la discobola Aniballi, a Verbania 54,51 della giavellottista Bani. Multiple: cresce l’eptatleta Giovannini, nel decathlon Sion secondo U20 di sempre

25 Aprile 2021

Tante manifestazioni su pista in tutta Italia, nella giornata del 25 aprile. A Modena nuovo test agonistico per la martellista Sara Fantini, in vista della Coppa Europa di lanci che è in programma tra due settimane a Spalato (Croazia, 8-9 maggio). L’emiliana dei Carabinieri spedisce l’attrezzo a 68,34 e quindi più lontano rispetto al 67,47 di due settimane fa a Parma, mentre quest’anno era già tornata a ridosso dei settanta metri con il 69,71 del successo a Molfetta nella rassegna tricolore invernale. Sempre a Modena in evidenza la junior Laura Elena Rami (Cus Bologna) che sfiora il suo primato nei 400 con 54.33, mancandolo di soli due centesimi, dopo aver corso i 100 in 11.80 (+1.1). Nel peso Lorenzo Del Gatto (Carabinieri) con 18,96 supera il 18,49 di Sebastiano Bianchetti (Fiamme Oro) e sui 100 metri 10.49 (+0.5) per Alex Zlatan (La Fratellanza 1874 Modena). Nella “Pole Vault Ouverture” di salto con l’asta, al Palaindoor di Padova, record personale in sala con 4,40 per Elisa Molinarolo (Atl. Riviera del Brenta), a un centimetro da quello all’aperto.

Nel meeting della Liberazione allo stadio Paolo Rosi di Roma, la discobola Valentina Aniballi (Esercito) piazza una spallata a 55,39 centrando il suo miglior risultato delle ultime tre stagioni, davanti al 53,46 di Stefania Strumillo (Fiamme Azzurre). Sulla pedana di Verbania, la pluricampionessa italiana del giavellotto Zahra Bani (Fiamme Azzurre) si riporta a 54,51. A Siena nel martello 69,98 di Giorgio Olivieri (Carabinieri) e ancora vicina al personale Cecilia Desideri (Studentesca Rieti Milardi) con 64,11. Sui 100 metri 11.68 ventoso (+2.4) di Eleonora Ricci (Atl. Cascina). Nel peso allieve, a Bari, la 16enne Anna Musci (Alteratletica Locorotondo) allunga a 16,52 con l’attrezzo di categoria da 3 kg, per salire al terzo posto nelle liste under 18 italiane alltime all’aperto, invece la junior Antonella Todisco (Alteratletica Locorotondo) scende a 11.78 (+1.2) nei 100 metri. A Majano (Udine) la ventenne Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) corre sui 200 in 23.85 (+1.0) e nel giavellotto 72,86 di Mauro Fraresso (Fiamme Gialle). Nell’asta, a La Spezia, lo junior ligure Matteo Oliveri (Atl. Virtus Lucca) supera la quota di 5,15 con cinque centimetri di progresso sul personale indoor. A Conegliano (Treviso) torna il classico Junior Meeting con la ventesima edizione: la 19enne sprinter Elisa Visentin (Atl. Biotekna Marcon) nei 200 pareggia il PB di 24.38 (+0.4).

SOCIETARI MULTIPLE - A Livorno si migliora nell’eptathlon Marta Giovannini. La non ancora ventenne dell’Atletica Livorno, tricolore assoluta indoor, firma il record personale con uno score di 5413, incrementandolo di sedici punti, e tre primati nelle gare di corsa: anche sugli 800 in 2:17.99 dopo quelli già ottenuti nella giornata inaugurale su 100 ostacoli e 200 metri. Secondo posto di Federica Palumbo (Libertas Unicusano Livorno, 5351) e terza l’altra classe 2001 Sara Chiaratti (Trionfo Ligure), a sua volta in ascesa con 5280. Ad Alessandria nel decathlon juniores protagonista il 18enne Alessandro Sion (Safatletica Piemonte) con 7284 punti, diventando il secondo under 20 di sempre a livello nazionale con l’attuale programma tecnico. Ad Agordo (Belluno) 5063 punti nell’eptathlon della junior Greta Brugnolo (Atl. Riviera del Brenta) che nel lungo salta 6,04 con troppo vento a favore (+3.0).

