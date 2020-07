I TAC infrasettimanali in pista

I Test di Allenamento Certificato dei prossimi giorni in diverse regioni italiane

07 Luglio 2020

Sempre più fitto il calendario dell’attività per l’atletica su pista. La settimana si è aperta ieri nell’impianto di Pavia, con un test di allenamento certificato. Oggi l’appuntamento era a La Spezia, il terzo del mese in Liguria dopo i due inaugurali di Genova, e a Parma. Nella città emiliana il tricolore promesse del giavellotto Norberto Fontana (Cus Parma) ha spedito l’attrezzo a 62,92 mentre la triplista compagna di club Francesca Orsatti, campionessa italiana allieve indoor, è atterrata a 11,90 (+0.3). Sulla pedana dell’alto 1,65 per Aurora Vicini (Atl. Parma Sprint), vincitrice del titolo cadette nella passata stagione. [RISULTATI/Results]

Mercoledì 8 luglio a Oristano è iscritto nel giavellotto l’azzurrino Jhonatam Maullu (Dinamica Sardegna), finalista europeo under 20 nel 2019. [ISCRITTI/Entries] Domani si gareggia poi a Forlì e a Vigevano (Pavia). Sono tre i TAC previsti anche giovedì. A San Vito al Tagliamento (Pordenone) da seguire sui 100 ostacoli Giada Carmassi (Atl. Brugnera Friulintagli) che sabato a Vittorio Veneto ha corso in 13.52 realizzando il suo miglior risultato delle ultime cinque stagioni, a due decimi dal personale. Ma sono attesi anche lo junior Michele Fina (Atl. Brugnera Friulintagli) nel giavellotto, Gabriele Crnigoj (Atl. Malignani Libertas Udine) sui 110hs e si rinnova la sfida tra le promesse Aurora Berton (Libertas Friul Palmanova) e Giorgia Bellinazzi (Atl. Brugnera Friulintagli), stavolta nei 200 metri. [ISCRITTI/Entries] In Emilia-Romagna nuovo test a Modena per il settore assoluto, invece a San Giovanni Lupatoto (Verona) un evento provinciale dedicato ai cadetti. Si prosegue venerdì a Cesena, Catania, Cagliari, Pavia, Agropoli (Salerno) e Abano Terme (Padova).

l.c.

