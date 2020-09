Hassan e Farah doppio record nell’ora

In Diamond League a Bruxelles l’olandese migliora il primato del mondo di Dire Tune percorrendo 18,930 km. Il britannico aggiorna quello di Gebrselassie con 21,330 km. E il belga Abdi fa tris ai 20.000 in 56:20.02

04 Settembre 2020

di Marco Buccellato

Straordinario doppio primato del mondo cercato e voluto con determinazione da Sifan Hassan e Mo Farah, per un'inedita accoppiata al maschile e al femminile sulla stessa distanza e nello stesso meeting. E' il Memorial Van Damme di Bruxelles, tappa odierna della Wanda Diamond League, che regala emozioni con i due assi plurimedagliati. La prima missione compiuta è di Sifan Hassan, iridata su 1500 e 10.000 metri a Doha, che è riuscita a migliorare il limite mondiale dell'ora di corsa percorrendo 18,930 km. Il record dell'olandese eclissa il vecchio primato dell'etiope Dire Tune (18,517 km) stabilito dodici anni fa a Ostrava. La Hassan coglie ovviamente anche il record europeo, sottraendolo a Silvana Cruciata, che a Roma nel 1981 percorse 18,084 km. La Hassan ha preceduto l'israeliana Lonah Salpeter, anche lei con 18,751 km meglio del vecchio limite. Squalificata per infrazione di corsia la keniana primatista del mondo di maratona Brigid Kosgei, che ha ingaggiato un lungo testa a testa con l'olandese.

Questi i passaggi ogni 2000 metri:

2000 Sheila Chelangat 6:25

4000 Sheila Chelangat 12:49

6000 Sheila Chelangat 19:11

8000 Sheila Chelangat 25:32

10000 Sheila Chelangat 31:53

12000 Sheila Chelangat 38.10

14000 Sifan Hassan 44:30

16000 Brigid Kosgei 50:51

18000 Brigid Kosgei 57:17

A fine serata arriva il bis, al termine di un entusiasmante duello con il belga Bashir Abdi, da parte di Mo Farah. Per il britannico, rientrato in una gara in pista a tre anni dall'ultima, la bellissima finale di Diamond League a Zurigo 2017 sui 5000 metri, si tratta del primo record mondiale della carriera, pur se già in possesso di una miglior prestazione mondiale al coperto sulle due miglia (8:03.40). Farah chiude l'ora di corsa coprendo 21,330 metri, contro i 21,285 di Haile Gebrselassie (Ostrava 2007) al quale viene sottratto stasera anche il record dei 20.000 metri (56:26.0), migliorato verso la fine da Abdi (56:20.02), momentaneamente in testa prima della volata di Farah, alla ricerca dei metri necessari all'impresa nel poco tempo rimasto prima dello scoccare dell'ora. Lo stesso Abdi, a sua volta, riesce nell'impresa di superare il chilometraggio del grande etiope, chiudendo con 21,322 chilometri nelle gambe. Spettacolare, nelle riprese televisive, la sovrapposizione con il Gebrselassie virtuale del record del mondo di Ostrava. Show doppio, firmato da due grandissimi.

Questi i passaggi ogni 2000 metri:

2000 Simon Debognies BEL 5:37

4000 Simon Debognies BEL 11.16

6000 Robert Keter KEN 16:55

8000 Robert Keter KEN 22:34

10000 Robert Keter KEN 28:12

12000 Mo Farah GBR 33:51

14000 Mo Farah GBR 39:30

16000 Mo Farah GBR 45:07

18000 Mo Farah GBR 50:43

20000 Bashir Abdi BEL 56:21

INGEBRIGTSEN TOP - Anche senza lo stimolo di Timothy Cheruiyot, il norvegese primatista europeo dei 1500 metri Jakob Ingebrigtsen ha non solo dominato ma anche firmato un altro crono straordinario in 3:30.69, correndo la terza parte di gara praticamente da solo e precedendo con ampio margine lo spagnolo Jesus Gomez (3:34.64). Altro successo belga della serata all'ostacolista Anne Zagré in 13.21 (-0.2), quarta l'iridata di eptathlon Katerina Johnson-Thompson che porta lo stagionale a 13.59. Nell'alto donne vince l'australiana Nicola McDermott con 1,91, e anche qui la Johnson-Thompson si migliora con 1,84. Ad inizio meeting i 100 metri in carrozzina, con record mondiale del belga Peter Genyn in 19.71.

CRONOLOGIA DEL RECORD DEL MONDO DELL'ORA DI CORSA FEMMINILE

18,084 km Silvana Cruciata ITA Roma 2 maggio 1981

18,340 km Tegla Loroupe KEN Borgholzhausen 7 agosto 1998

18,517 km Dire Tune ETH Ostrava 12 giugno 2008

18,930 km Sifan Hassan NED Bruxelles 4 settembre 2020

CRONOLOGIA DEL RECORD DEL MONDO DELL'ORA DI CORSA MASCHILE

20,190 km Bill Baillie NZL Auckland 24 agosto 1963

20,323 km Ron Clarke AUS Geelong 27 ottobre 1965

20,644 km Gaston Roelants BEL Leuven 28 ottobre 1966

20,784 km Gaston Roelants BEL Bruxelles 20 settembre 1972

20,907 km Jos Hermens NED Papendal 28 settembre 1975

20,944 km Jos Hermens NED Papendal 1 maggio 1976

21,101 km Arturo Barrios MEX La Flèche 30 marzo 1991

21,285 km Haile Gebrselassie ETH Ostrava 27 giugno 2007

21,330 km Mo Farah GBR Bruxelles 4 settembre 2020



