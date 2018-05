Golden Gala Pietro Mennea Live: Tortu 10.04

31 Maggio 2018

100 metri uomini - La world lead di Ronnie Baker (9.93/-0,4) e la seconda vittoria consecutiva su Christian Coleman non toglie neanche un po' della luce in cui Filippo Tortu si infila. L'azzurro è straordinario, insegue in partenza ma recupera e sorpassa garretti di prim'ordine fino a batterli. Il crono di Tortu è 10.04, a un centesimo dal suo 10.03 di Savona, ottenuto in condizioni fantastiche. Non è il record cui in tanti aspiravano assistere, ma SuperPippo ci va sotto audace di tre centesimi e con vento contrario, e soprattutto è un gran terzo posto, mai ottenuto da uno sprinter italiano in Diamond League. Un terzo posto che vale moltissimo, dietro Baker e al primatista europeo Vicaut (10.02), e signori, davanti a Christian Coleman (10.06, rialzatosi negli ultimi due metri), e gente come Simbine, Rodgers, Young, Guliyev. Lamont Jacobs pareggia proprio il crono del turco (10.19), ma gli sta davanti per millesimi, settimo. Roma festeggia il suo ragazzo d'oro con 37.700 applausi. Tanti accorsi all'Olimpico per il Golden Gala Pietro Mennea e per un ragazzo di nemmeno vent'anni che gli somiglia sempre di più.

GIOIA TORTU - Le parole di Tortu: "Ho fatto una grande rimonta! La partenza secondo me era abbastanza buona, magari sembra una schifezza perché di fianco avevo quei mostri lì. Poi non so spiegare, vedevo Baker e gli altri davanti, mi sono un po’ scomposto e ho lasciato qualcosa in pista. Però mi ritengo soddisfatto al 99.9%. Ho battuto Coleman e fa un effetto assurdo, lui sarà il prossimo campione del mondo ed essergli arrivato davanti è un grande risultato". Rispetto al mio 10.03 di Savona? "Quella pista regala ottime prestazioni ma il pubblico dell’Olimpico mi ha dato sicuramente una spinta in più, quindi ho corso a pari condizioni. Il muro dei 10? Ne parlerò solo quando l’avrò fatto. Penso a Berlino, per concentrarmi sui 100, ma non dimentichiamoci della staffetta". Serata amara per Jacobs: "Credo sia stata la gara peggiore dell’anno, non mi so spiegare il perché. Stavo molto bene e in allenamento avevo fatto ottime cose. Sono partito male, sono stato indurito tutto il tempo ed ero indurito alla fine. È un peccato perché volevo far vedere al pubblico quanto posso valere. Nelle prossime gare cercheremo di rifarci e l’obiettivo principale è chiaramente Berlino".

Salto in alto donne - Il pubblico applaude Mariya Latiskene-Kuchina che con 2,02 migliora la world lead 2018 e porta a 40 colpi la striscia di vittorie consecutive, ma si esalta per Elena Vallortigara, che tiene alta la tensione con tre prove a 1,97 dopo aver ballato con bella luce sotto a quota 1,94, seconda prestazione della carriera. Il terzo posto dell'italiana conferma la new dimension dell'atleta e la trovata stabilità tecnica alle misure inferiori, tutte superate al primo assalto. Alessia Trost si ferma a 1,88 prima dei tre errori a 1,91 e finisce settima. La Vallortigara perde il secondo posto per un solo errore, proprio a 1,94, rispetto alla vice campionessa olimpica Demireva, esente da pecche fino alla misura condivisa con l'italiana. Tra le illustrissime battute, la vicecampionessa mondiale Levchenko e la iridata indoor di Portland Cunningham. La Latiskene-Kuchina fa peccato veniale a 1,91 poi supera da par suo la progressione fino a 2,02, inceppandosi solo a 2,04. L’analisi di Elena Vallortigara: "Sono contenta al 90% perché 1,94 era un bel salto e 1,97 si poteva fare. È soltanto rimandato alla prossima volta. Mi è piaciuto più come ho saltato a Caorle, penso però che rimanere un centesimo sotto il mio personale nella mia prima volta in Diamond League sia un ottimo risultato". Alessia Trost ha poche parole: "Sono delusa, mi dispiace, mi aspettavo tutto tranne che uscire a 1,88. Non ho saltato come sto saltando in allenamento, non ha funzionato nulla. Ora bisogna portare in pedana il lavoro fatto".

400 metri ostacoli uomini - Si balla a ritmo di Samba sulla pista dell'Olimpico. La gara è stupenda, il duello tra la new generation del qatarino Samba e del norvegese campione del mondo Warholm non tradisce la attese, le supera! In rettilineo Warholm, superbo interprete dai 150 ai 300 metri, si persenta in leggero vantaggio ma Samba è il miglior finisseur in circolazione nella gara "che uccide" e supera l'asiatico negli ultimi 40 metri. Il display recita i crono delle occasioni grandissime. Per Samba 47.48, record della Diamond League, del Meeting e dell'Asia, oltre che miglior tempo dell'anno. Per Warholm arriva addirittura il record europeo under 23 in 47.82 (tre centesimi meglio di Harald Schmid), che è anche il record nazionale di Norvegia e la quarta prestazione di sempre in Europa. Terzo il turco ex-cubano Copello in 48.63. Josè Bencosme è settimo in 49.79, Mario Lambrughi chiude la gara a metà del primo rettilineo, fermandosi.

400 metri ostacoli donne - Georganne Moline torna a vincere a Roma dopo tre anni e col gran crono di 53.97, ma il tifo è per le due azzurre che si comportano benissimo. Ayomide Folorunso in seconda corsia fa gara di giudizio non lasciandosi travolgere dal grande avvio della Adekoya in prima corsia, e imbocca la strada del primato italiano under 23 presentandosi in rettilineo più brillante di diverse avversarie. Il record, già suo con 55.50, viene considerevolmente limato stasera fino a un importante 55.16, quarta prestazione italiana all-time. Dietro di lei c'è la primatista assoluta Yadi Pedroso, all'esordio stagionale, subito competitiva in 55.43 (entrambe largamente sotto il minimo per l'Europeo). C'è tanta Italia dietro il continente americano: seconda è la giamaicana Russell (54.08), prima a Roma nelle ultime due edizioni del Golden Gala, terza l'olimpionica Muhammad in 54.65. A mezzo secondo, Folorunso-record! "Le condizioni climatiche non erano sfavorevoli, alle Universiadi di Taipei lo scorso anno mi sembrava di correre sotto la doccia - racconta Ayo Folorunso, campionessa europea under 23 in carica - È tanto che doveva venire questo tempo, in allenamento lo sentivo ma poi le prime gare della stagione erano state strane, come se dovessi ritrovare confidenza con gli ostacoli. Qui a Roma sembra siano tornati miei amici! Sono contenta per come ho affrontato la gara, errori tecnici non sono mancati ma va benissimo".

400 metri uomini - Kerley, ma che brivido! Lo statunitense offre uno show dei suoi all'Olimpico ma nell'abbrivio viene quasi raggiunto dal fortissimo qatarino Haroun, ancora secondo in Diamond League ma sempre in progresso cronometrico. L'americano quasi si butta sul photofinish in 44.33, l'asiatico in 44.37. In scia il sempre più sorprendente Paul Dedewo (altro prodotto USA) in 44.58, e un po' più dietro c'è lo scintillante esordio del bravissimo Davide Re, sesto ma in un 45.49 che sfiora di nove centesimi il personale e con cui centra la seconda prestazione europea 2018, precedendo chi la detiene, il britannico Hudson-Smith. In mix zone è raggiante: "Sono contento, è un risultato ottimo per il debutto.

Sapevo che la condizione c’era, il top sarebbe stato esordire col personale ma siamo molto vicini all’obiettivo massimo che mi ero dato per oggi".

1500 metri uomini - Ancora una miglior prestazione mondiale stagionale dall'inesauribile serata del Golden Gala Pietro Mennea. La firma è del favorito Timothy Cheruiyot, che sta scrivendo la miglior stagione della carriera e all'Olimpico migliora se stesso in 3:31.22, precedendo colui che al mondiale di Londra l'aveva battuto, Elijah Manangoi (3:33.79) e l'iridato indoor Samuel Tefera, nuovo frontman etiope sulla distanza, terzo in 3:34.84. Gli italiani si esaltano e firmano entrambi il personale, in particolare Ali Mohad Abdikadar Sheikh che è decimo ma in un 3:36.54 che toglie due secondi secchi al personale, gli vale la 13esima prestazione italiana all-time e è nettamente sotto il minimo per gli Europei di Berlino.. Applausi veri, dalle tribune ancora stordite dall'effetto-Tortu, anche per Yeman Crippa, che dopo le gemme su 5000 e 10000 firma il personale anche sui 1500 in 3:38.22, undicesimo nella lunga fila di talenti, in cui ha battuto lo spagnolo Mechaal e una superstar come Silas Kiplagat.



800 metri uomini - Il Kenia delle forze emergenti conferma la felice annata con l'accoppiata Kinyamal-Kitilit e in mezzo il collaudato Ferguson Rotich, centrando un'altra tripletta dopo quella dei 3000 siepi donne e restituendo il successo del Golden Gala al paese africano dopo sei anni. Nel gran finale si spinge ancora di gamba, Kinyamal non si imballa e precede tutti in 1:44.65 davanti a Rotich (1:44.74) e a Kitilit (1:44.78). Sfiora l'ideale podio il canadese McBride, quarto in 1:44.99. Giordano Benedetti non trova la miglior serata e chiude decimo in 1:48.08: "Non posso parlare di una buona prestazione, la considero mediocre. Va detto però che il mio primo lavoro risale al 20 marzo. Avevo fatto un esordio importante a Savona (1:47.97, ndr), qui meno bene, però sapevamo che la condizione sarebbe arrivata a estate inoltrata. Sono comunque felice di essere già tornato in pista".

3000 metri siepi donne - Altra World Lead, tra le più probabili e confermata, ma anche nuovo record del Golden Gala e primato sul suolo italiano. La firma è di Hyvin Kiyeng, al termine di una gara molto accesa che ha visto l'iridata Emma Coburn, in fuga verso il traguardo con la Kiyeng e l'altra keniana Chespol, cadere dopo aver valicato la riviera e perdere il treno del successo. La Kiyeng fissa il nuovo record del meeting a 9:04.96, 22esima prestazione assoluta della specialità, la Chespol arriva a un respiro in 9:05.14, Norah Jeruto approfitta della caduta della Coburn per fare tripletta keniana in 9:07.17. Quarta la sfortunata Coburn in 9:08.13, poi un bel seguito di atlete sotto i 9:20 per fare della gara dell'Olimpico la quarta della storia come densità.

400 metri donne - Salwa Eid Naser non è una meteora e dopo l'irresistibile mondiale a Londra conferma di possedere i numeri e il futuro. All'Olimpico fatica un po' a scrollarsi l'ombra della giamaicana McPherson (50.69), ma vince in 50.51. Libania Grenot ha ben retto fino all'ingresso in rettilineo (quarta) poi la luce si è spenta e la campionessa d'Europa, all'esordio sui 400 quest'anno, ha chiuso sesta in 52.51, davanti alle due altre italiane, Maria Benedicta Chigbolu (settima in 52.77) e Raphaela Boaheng Lukudo, nona ma col primato personale portato a 52.80 alla prima vetrina importante. Terza la statunitense Stepter in 51.47. Libania si promuove a pieni voti: "Benissimo! Sono sul percorso giusto per arrivare a Berlino e per essere in forma al momento giusto. Per ora il tempo è perfetto, ci siamo". Meno soddisfatta Chigbolu: "Non era una gara facile, era l’esordio stagionale sui 400 e la prima volta in un evento del genere. Sto molto bene e questo non è il tempo che pensavo di fare oggi". Felice Lukudo: "Ho migliorato il mio personale di due centesimi ed è stato un onore gareggiare in uno stadio come questo".

200 metri donne - La legge di Marie-Josée Ta Lou torna a imporsi a Roma dopo la sconfitta di Shanghai. L'ivoriana fa suoi i 200 in 22.49 con forte vento contrario (- 1,7) precedendo una particolarmente tonica Ivet Lalova-Collio (22.64, terzo tempo europeo 2018) e la svizzera Kambundji (22.78). In fila tutte le americane, autrici di volate poco incisive. Nona Irene Siragusa in 23.64: "Il tempo è quello che è, ma sono contenta di aver corso qui, è sempre un’opportunità. Purtroppo per guadagnarmi questo posto ho dovuto correre due volte negli ultimi giorni e in quelle occasioni ho confermato i minimi per Berlino. Oggi la considero una tappa passaggio".

100 metri ostacoli donne - Cose da USA, okay, ma con l'imprevisto della sfortuna per l'olimpionica Brianna McNeal-Rollins, che non cade dopo aver urtato un ostacolo ma perde la gara, lasciando via libera a Sharika Nelvis (12.76/0.0), davanti all'ex-iridata Danielle Williams (12.82) e alla nigeriana Amusan (12.86). Elisa Maria Di Lazzaro, chiamata a una corsia importante in extremis, ha chiuso in 13.52, ottava.

Lancio del disco donne - Il buongiorno si vede dal pomeriggio, lo porta al pubblico Sandra Perkovic, che rimette in piedi al quinto lancio una gara condotta dalla cubana Yaimé Pérez. Lo standout della croata (68,93) vale il primato del meeting, che era nelle mani della bulgara Khristova da 32 anni, e la terza vittoria di fila all'Olimpico di una delle beniamine del pubblico romano. La Pérez è seconda con 66,62 davanti alla connazionale Caballero (63,48). Daisy Osakue è ottava con il miglior lancio di 57,66, quarta misura della carriera, e si lascia alle spalle due discobole con personali attorno ai 65 metri (Rodrigues e Vita). La 22enne della Sisport, reduce dal successo nella Division II della Ncaa, ha il sorriso stampato sul volto: "Sono strafelice di come sia andata la gara, calcolando che due giorni fa ero in aereo per tornare dal Texas (dove studia e si allena, ndr). È stata una piccola prova per vedere cosa si potrà fare in estate. Ero accanto a gente che lancia tantissimo, è stata una grande emozione e spero sia l’inizio di qualcosa di bello”.

Lancio del disco uomini - E' mancato un fazzoletto di centimetri al giamaicano Fedrick Dacres per abbattere il record del Golden Gala, lontano un soffio. Gara di grandi contenuti con il caraibico primo con 68,51 davanti al lituano campione mondiale Andrius Gudzius (68,17). Terzo l'iraniano Hadadi, uno che sfiorò il titolo olimpico a Londra, con 65,93, poi ben sette atleti in meno di un metro, poco sotto i 65, a testimonianza della qualità della competizione. Giornata al di sotto dei recenti standard per Hannes Kirchler, tornato a superare quest'anno i 63 metri, undicesimo con 57,46.



