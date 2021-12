Gli atleti dell’anno in Trentino

A Lavis (Trento), nella Festa del Comitato, premiati la multiplista Giulia Riccardi e il marciatore Aldo Andrei

20 Dicembre 2021

Una stagione sulla cresta dell’onda celebrata nell’auditorium comunale a Lavis (Trento) con la Festa dell’Atletica Trentina, momento conclusivo di un’annata carica di risultati su ogni fronte. Per il ritorno di un appuntamento che rappresenta la vicinanza del Comitato a tutti i propri protagonisti: atleti, tecnici, giudici, società, collaboratori. Il momento clou è stata la proclamazione degli atleti dell’anno per il 2021: la polivalente Giulia Riccardi (Gs Trilacum), vicecampionessa italiana juniores dell’eptathlon, e il marciatore Aldo Andrei (Gs Valsugana Trentino), tricolore promesse dei 35 chilometri.

Ad aprire la cerimonia il presidente FIDAL Trentino, Dino Parise, con il vicesindaco di Lavis, Luca Paolazzi, a fare gli onori di casa nei confronti di Paola Mora, presidentessa del Coni Trentino, di Denis Paoli in rappresentanza dell’assessorato provinciale a sport e turismo e di Giuseppe Cosmi, coordinatore dell’attività di educazione fisica della provincia autonoma di Trento. Due ore intense per ripercorrere la stagione, dalle esperienze olimpiche di Yeman Crippa e Nadia Battocletti fino alle categorie giovanili, dalla pista alla corsa in montagna con 54 medaglie tricolori raccolte nel corso dell’anno e la presenza di 15 atleti in maglia azzurra.

È stata l’occasione anche per ricordare le figure di Leo Guzzo ed Ernesto Tonina. Il ricordo di Leo, amico per decenni dello sport e dell’atletica trentina è stato celebrato con l’introduzione di un memorial in suo onore, la cui prima edizione ha premiato la vice fiduciaria del GGG Maria Donadi. Introdotta la novità del premio per il volontario dell’anno, consegnato a Fabio Toss e Gonzalo Cervantes in rappresentanza della famiglia gialloverde dell’Us Quercia Trentingrana, che ha organizzato a Rovereto un’indimenticabile edizione dei Campionati italiani assoluti, a fine giugno.

Tanti i protagonisti chiamati sul palco, con il finale dedicato agli atleti dell’anno a livello assoluto e anche per le diverse categorie: gli allievi Simone Valduga (Us Quercia Trentingrana) e Nancy Demattè (Atl. Trento), tra gli juniores Massimiliano Berti (Atl. Valchiese) e Luna Giovanetti (Atl. Valle di Cembra), per gli under 23 Francesco Libera (Atl. Valli di Non e Sole) e Vittoria Giordani (Us Quercia Trentingrana). Presentato inoltre l’annuario dell’attività, disponibile per il download in formato digitale.

Luca Perenzoni (FIDAL Trentino)

