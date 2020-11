Giomi: “Un successo per tutta l’atletica italiana”

Roma 2024 è realtà, le parole del presidente federale: “La promozione di questi Europei farà crescere il nostro sport, per gli azzurri che gareggeranno in casa è un sogno che si realizza”

10 Novembre 2020

Una vittoria cercata, voluta e ottenuta. Un super lavoro di squadra. Il presidente della FIDAL Alfio Giomi esprime tutta la gioia dell’atletica italiana per l’assegnazione a Roma degli Europei del 2024. “È un successo di tutti - le prime parole del presidente federale dopo l’annuncio della European Athletics - L’atletica italiana ha fatto da collante all’impegno del Governo, del ministro Vincenzo Spadafora che vorrei ringraziare per il supporto fortissimo che ci ha dato. Ma non voglio dimenticare chi ha aperto la strada, cioè Giancarlo Giorgetti. Abbiamo trovato un grandissimo sostegno da parte della città di Roma, un sostegno straordinario da Sport e Salute e dal CONI, e la Regione Lazio ha avuto un ruolo fondamentale. Ora l’atletica italiana ha un obiettivo importante di fronte a sé e la promozione di questo campionato europeo farà crescere la nostra meravigliosa disciplina”.

Il presidente Giomi, che ha guidato la delegazione italiana nell’evento di presentazione della candidatura in videoconferenza nel pomeriggio di oggi, ha sottolineato il valore dell’atletica leggera in una fase così critica per l’emergenza sanitaria internazionale: “Questo 2020 è stato particolare ma l’atletica ha fatto vedere in Italia, in Europa e nel mondo di saper affrontare anche i momenti più drammatici. Tutti insieme abbiamo dimostrato che ce la possiamo fare, questo è il nostro messaggio. Per i ragazzi che amano la maglia azzurra, avere un evento come questo, gareggiare di fronte a 50mila spettatori, essere protagonisti in casa, è un sogno che si realizza”. Un ultimo pensiero per due grandi. “Lasciatemi ricordare e salutare due personaggi, Pietro Mennea e Sara Simeoni - conclude Giomi - perché il 1974 è stato il loro campionato europeo. Ciò che hanno fatto all’epoca è stato straordinario e voglio ringraziare Sara per quello che continua a fare”.

